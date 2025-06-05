Гатчина встаёт на ремонт

Сложность в том, что ремонту дорожного покрытия должна предшествовать замена коммуникаций, и пока не переложат трубы отопления, водоснабжения и водоотведения, дорожники к своим работам приступить не смогут. Коммунальщиков ждет горячее лето и жаркая осень.

О том, что, где и когда планируется сделать на улицах Гатчины, рассказал главный специалист отдела по дорожному хозяйству и транспорту комитета ЖКХ Гатчинского округа Константин Шмидт.

- Константин Сергеевич, к июню в городе уже начали закрывать или частично перекрывать движение. Например, улица 7 Армии закрылась, потом открылась, теперь закрыта часть до ул. Чехова и отрезок между улицами Крупской и Хохлова. Что там происходит?

- На 7 Армии в районе Хохлова поля меняется отрезок теплосети, и это быстро закончится. Капитальный ремонт ул. 7 Армии предстоит на участке между проспектом 25 Октября и ул. Чехова. После замены инженерных сетей там будет сделано новое покрытие проезжей части и частично отремонтированы тротуары – при необходимости поменяем плитку и бордюрный камень.

Перекрываться улица 7 Армии будет поэтапно: сначала закроем участок от ул. Урицкого до ул. Чехова – пока открыто движение по ул. Карла Маркса.

Ремонт улицы Карла Маркса запланирован целиком – от ул. 7 Армии до площади Варшавского вокзала. Это непросто, сетевикам предстоит большая работа: переложить 2 километра 300 метров водопроводных сетей и столько же – канализации, плюс 274 колодца на всем протяжении. Поэтому сроки дорожных работ на ул. Карла Маркса пока не определены.

- На Чкалова уже начались работы?

- Да, улица Чкалова будет сделана полностью – от Варшавского переезда до проспекта. Сетевики приступили и идут по графику, скоро мы выйдем туда на дорожные работы. Но прежде «Водоканалу» предстоит сделать врезку в районе старой водонапорной башни в Приоратском парке, чтобы подвести к ней водопровод; и «Теплосети» должны заменить три своих пересечения. Ремонт дорожного покрытия на улице Чкалова сделаем быстро, даже с учетом того, что на участке от проспекта до ул. Горького будем менять основание, с заменой пучинистого грунта на песок. Потом – слой щебеня и можно асфальтировать.

- Когда планируете перекрывать движение?

- Примерно через месяц. Но закрываться ул. Чкалова будет ненадолго и частями. Тротуары и поребрики мы не меняем, так что за неделю должны управиться.

- Что ждет Аэродром и Мариенбург?

- Начались работы на улице Генерала Кныша, которая будет отремонтирована вся – от улицы Киевской до кольца. Также полностью отремонтируем улицу Авиатриссы Зверевой – от ул. Генерала Кныша до самого моста к Заячьему Ремизу. Там, кстати, появится красивая зеленая зона, с рекультивацией газона и посадкой деревьев: начиная от женской консультации, вдоль проезжей части в направлении Заячьего Ремиза по правой стороне пойдет тротуар и аллея.

В Мариенбурге начался ремонт Заводской улицы, сетевики уже работают. Там мы делаем проезжую часть с обустройством тротуара справа. А на Корпиковском шоссе новый тротуар пойдет по левой стороне – от железной дороги до ул. 120-й Дивизии.

На улице 120-й Дивизии, где есть велосипедная дорожка с одной стороны проезжей части, мы планируем сделать еще одну – с противоположной стороны дороги.

- Какие-то из «тихих» улиц в Гатчине – неглавных – ремонтироваться будут?

- За Татарским переездом мы заасфальтируем Железнодорожную, улицу Строителей и Металлистов, и этот процесс пойдет быстро, так как сети там перекладывать не надо.

Также оперативно будет отремонтирована улица Горького – от Соборной до ул. Достоевского, подрядчики уже вышли. Мы меняем асфальт, частично – поребрики, и по правой стороне ремонтируем тротуар.

И, кроме того, сейчас по всей проезжей части в Гатчине наносят горизонтальную дорожную разметку холодным термопластиком.

Екатерина Дзюба