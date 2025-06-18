Ветераны СВО смогут пройти обучение и получить диплом СПбГУ

В рамках сотрудничества ветераны специальной военной операции и члены семей погибших героев смогут получить образование, пройти профессиональную переподготовку и повысить квалификацию в Санкт‑Петербургском университете. Документ также предусматривает реализацию совместных проектов по содействию занятости участников СВО и их детей.

«Среди наших защитников, которые возвращаются домой со спецоперации, есть запрос на освоение новых профессий, переквалификацию. Им важно быть полезными, заниматься любимым делом. Уже почти 5000 ветеранов СВО обучаются благодаря поддержке фонда "Защитники Отечества" и партнеров. Уверена, что сотрудничество с одним из старейших вузов России — Санкт‑Петербургским государственным университетом, который стал альма-матер для многих выдающихся соотечественников, — даст возможность реализовать желания героев», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Фонд «Защитники Отечества» создан указом Президента Российской Федерации, главного выпускника СПбГУ Владимира Владимировича Путина и поддерживает участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов семей погибших. На данный момент филиалы фонда работают во всех регионах страны.

По словам ректора Санкт-Петербургского университета Николая Кропачева, на данный момент в СПбГУ ведется прием на 10 дополнительных образовательных программ для ветеранов специальной военной операции, а также на все образовательные программы, реализуемые Университетом, в рамках особой квоты.

В числе таких образовательных программ — «Безопасность и охрана в сфере труда», «Особенности социальной работы с молодежью с учетом современных трендов и механизмы защиты молодежи от деструктивного влияния информационных рисков», «Языки программирования для разработки интернет-приложений и баз данных», а также программа профессиональной переподготовки «Преподаватель по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины"».