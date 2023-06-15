«Октябрь 1917-го. Место силы – Гатчина»
Сегодня, 15 июня, в выставочных залах Центрального корпуса Гатчинского дворца была торжественно открыта выставка «Октябрь 1917-го. Место силы – Гатчина». Это совместный проект музея-заповедника «Гатчина» и Музея политической истории России.
Выставка посвящена событиям второго этапа Российской революции 1917-1922 годов, происходившим одновременно с октябрьскими событиями в Петрограде и Москве, – попытке организации вооруженного сопротивления новой власти в южных пригородах Петрограда. Именно в Гатчине больше недели противоборствовали друг другу отряды тех основных сил, которые спустя полгода продолжат между собой вооруженную борьбу в течение долгих пяти лет Гражданской войны.
Выставка имеет биографический характер. Исторические события с 25 октября по 2 ноября 1917 года предстают перед нами с точки зрения пяти ее основных героев:
- А.Ф. Керенского, бывшего председателя Временного правительства и военного министра,
- Б.В. Савинкова, заместителя Керенского по военному министерству,
- П.Н. Краснова, генерал-майора, командующего 3-м конным корпусом,
- П.Е. Дыбенко, председателя Центрального комитета Балтийского флота (Центробалта) и члена Петроградского Военно-революционного комитета,
- В.П. Зубова, заведующего художественно-исторической комиссией, под охраной которой находилось имущество Гатчинского дворца.
Основное содержание выставки раскрывают фрагменты из воспоминаний действующих лиц 1920-х – 1930-х годов, представленные в виде диалога в театре теней; вещевые артефакты, документы и фотографии из коллекций музея-заповедника «Гатчина» и Музея политической истории России, план-схема основных событий, происходивших на «Гатчинском фронте».
Выставка будет работать по 1 октября 2023 года. Посещение по входному билету в Гатчинский дворец.
Фото Ольги Фирсовой
Подробности – в одном из ближайших номеров газеты «Гатчинская правда»