«Октябрь 1917-го. Место силы – Гатчина»

Выставка посвящена событиям второго этапа Российской революции 1917-1922 годов, происходившим одновременно с октябрьскими событиями в Петрограде и Москве, – попытке организации вооруженного сопротивления новой власти в южных пригородах Петрограда. Именно в Гатчине больше недели противоборствовали друг другу отряды тех основных сил, которые спустя полгода продолжат между собой вооруженную борьбу в течение долгих пяти лет Гражданской войны.

Выставка имеет биографический характер. Исторические события с 25 октября по 2 ноября 1917 года предстают перед нами с точки зрения пяти ее основных героев:

- А.Ф. Керенского, бывшего председателя Временного правительства и военного министра,

- Б.В. Савинкова, заместителя Керенского по военному министерству,

- П.Н. Краснова, генерал-майора, командующего 3-м конным корпусом,

- П.Е. Дыбенко, председателя Центрального комитета Балтийского флота (Центробалта) и члена Петроградского Военно-революционного комитета,

- В.П. Зубова, заведующего художественно-исторической комиссией, под охраной которой находилось имущество Гатчинского дворца.

Основное содержание выставки раскрывают фрагменты из воспоминаний действующих лиц 1920-х – 1930-х годов, представленные в виде диалога в театре теней; вещевые артефакты, документы и фотографии из коллекций музея-заповедника «Гатчина» и Музея политической истории России, план-схема основных событий, происходивших на «Гатчинском фронте».

Выставка будет работать по 1 октября 2023 года. Посещение по входному билету в Гатчинский дворец.

Фото Ольги Фирсовой

Подробности – в одном из ближайших номеров газеты «Гатчинская правда»