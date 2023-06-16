Интересная экскурсия для гатчинских школьников

Экскурсия проходила при поддержке сотрудников местного ВДПО и отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, которые совместно с работниками пожарной части рассказывали о нелегкой службе пожарных и отвечали на десятки вопросов.

Ребята смогли увидеть обустройство пожарной части и быт спасателей изнутри. Посетили комнаты отдыха, где спасатели переводят дух между вызовами или отдыхают в ночной время.

Вторая часть была отведена под осмотр караульных помещений и ангара с пожарно-техническим вооружением, где ребята смогли изучить все инструменты, которые используют пожарные, а также посидеть в кабинах пожарных машин и примерить боевую форму пожарного.

В конце визита школьники повторили правила пожарной безопасности и алгоритм действий на случай пожара.