В Гатчину – за опытом из Новгорода

Детский технопарк «Кванториум», открывшийся в 2022 году на базе Гатчинской школы № 9, принял делегацию из Новгородской области. Новгородцы приехали с целью изучения опыта по созданию, функционированию «Кванториумов» в нашем регионе, а также возможности интеграции деятельности детских технопарков с основной школьной программой. К встрече присоединились коллеги из Соснового Бора, а в онлайн-режиме - «Кванториум» из школы № 10 Выборга, успешно работающий с 2021 года.

Опыт Ленинградской области поможет коллегам из Новгородской области при открытии «Кванториумов» в 2024 году.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Образование с 2019 года в Ленинградской области создаются «Кванториумы». Они открыты в Кингисеппе, Выборге и Гатчине, а в новом учебном году появится ещё один на базе Муринского Центра образования № 3.





По информации Комитета образования Ленинградской области