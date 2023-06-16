«Весёлые старты» для тех, кто молод душой!

«Весёлые старты» прошли на площадке во дворе Школы третьего возраста, которую расчищали всем миром во время весенних субботников. В этот день здесь вкусно пахло свежескошенной травой и готовящимися на площадке для барбекю сосисками.

Как рассказала руководитель гатчинской Школы третьего возраста Татьяна Кучер, «Веселые старты» проходят в рамках проекта «Образование длиною в жизнь», реализуемого за счет средств гранта губернатора Ленинградской области.

- Все наши проекты в принципе направлены на активное общение, вовлечение и сплочение пожилых людей, - говорит руководитель проекта Ольга Смирнова. - И этот проект — не исключение. Активное долголетие — это девиз нашей школы. Мы хотим, чтобы наши старшие друзья жили как можно дольше и передавали нам свой опыт. В этом проекте собрано все — и образовательные мероприятия, и просветительские курсы, и творчество, и мастер-классы, и спортивные мероприятия.

День здоровья — уже ставшее традиционным для Школы третьего возраста мероприятие, когда все студии готовят свои инициативы. Участие в них может принять каждый, проявив свои таланты и способности. Таким образом все знакомятся друг с другом, привлекают в свои сообщества новых участников.

- Каждый год к нам в школу приходят новички, - говорит Ольга Смирнова. - Многие стесняются, и такие мероприятия, как, например, «Веселые старты», дают им уникальную возможность познакомиться друг с другом, пообщаться, узнать друг друга получше.

Важная задача проекта - продвигать деятельность школы, привлекать новых участников, развивать направления, которых здесь очень много. Это и творчество, и экология, и спорт, и оздоровление.

- Сегодня у нас проходят соревнования по очень разным направлениям, - говорит активный волонтер, участница всех мероприятий Школы третьего возраста Валентина Андреевна Балахонова. - Каждая команда на своей станции придумывает что-нибудь свое. Например, наша спортивная команда предложила игру дартс.

В основу Дня здоровья легла игра по станциям, в которой приняли участие восемь команд. Отдельную команду представил Совет ветеранов войны и труда. Каждую станцию вели добровольцы — представители самых разных направлений школы. После общего приветствия каждой команде был выдан свой маршрутный лист.

Несколько станций — несколько разных направлений деятельности Школы третьего возраста: спортивная, музыкальная, эстафетная, танцевальная, творческая, театральная, станция меткости. На каждой станции участники игры выполняли различные задания, показывая свой уровень спортивной подготовки, эрудированности, музыкальности.

- «Веселые старты» - это очень интересно! - говорит Валентина Балахонова. - К тому же, это очень сплачивает народ. Лучше узнаешь людей, узнаешь их способности, в том числе и к спорту. Наши спортсмены уже девять лет успешно участвуют в Спартакиаде пенсионеров города Гатчины по девяти видам спорта!

Все команды отлично справились с заданиями и получили грамоты за активное участие в соревнованиях. «Веселые старты» завершились пикником у костра, на котором всех ждали горячие сосиски и ароматный чай.

Юлия Лысанюк