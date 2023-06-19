Инициатива объединения поддержана в Гатчине

Напомним, что в конце мая совет депутатов Гатчинского района принял решение выдвинуть инициативу преобразования муниципальных образований - городских, сельских поселений, входящих в состав Гатчинского района, путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Гатчинского муниципального округа. Депутаты города Гатчины инициативу поддержали и назначили на 15 июня публичные слушания.

Все предложения, которые поступили до начала слушаний, были направлены в рабочую группу и оглашены на встрече, после чего на них были даны аргументированные ответы.

Первым от разработчиков документа выступил первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов. Он подробно изложил историю вопроса, суть объединения и преимущества, которые оно даст.

- 131-й закон позволяет нам объединить все поселения, входящие в состав Гатчинского района, и наделить вновь образованное муниципальное образование статусом муниципального округа. Данное право осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами власти соответствующих поселений, – вами, уважаемые депутаты. Вновь образованное муниципальное образование в соответствии с компетенциями является правопреемником органов МСУ: у нас будет преемственность всех нормативно-правовых актов, всех действующих программ. У муниципального округа будет один бюджет, и здесь есть тоже положительные моменты, - подчеркнул Сергей Голованов и напомнил, что в Ленинградской области решают вопрос объединения в муниципальный округ три района: Гатчинский, Кингисеппский и Выборгский.

Слушания проходили очень активно. В зале присутствовало около 70 человек с правом голоса, то есть жителей города Гатчины.

С поддержкой инициативы выступили представители молодежного актива Гатчины, районного женсовета и совета ветеранов Гатчинского района.

Много сомнений в целесообразности реформы высказали жители Кобринского сельского поселения. В первую очередь, людей беспокоило, что власть удалится от народа. Не противоречит ли это действующему законодательству?

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, Сергей Голованов, эксперты и юристы ответили на поступившие вопросы.

Депутат Александр Корольков подробно разъяснил законодательную основу изменений и подчеркнул, что эта возможность предоставлена федеральным и областным законодательством.

- Для меня здесь три составляющие. Первая – политическая. Мы становимся единым организмом в рамках одной территории, не тратим деньги и время на решение межпоселенческих проблем, политический вес объединения увеличивается. Экономическая составляющая – бюджет округа существенно увеличится, эти средства будут направлены на удовлетворение потребностей каждого гражданина объединенного района. Третья составляющая – справедливость. Формирование нового совета депутатов будет пропорционально количеству избирателей, то есть формироваться соразмерно и справедливо, а не так, как сейчас: два человека от 100-тысячного города и два - от 5-тысячного поселения, - отметил Александр Корольков.

- По сути, это оптимизация местного самоуправления, чтобы оно было проще и четче. То, что появляется единый представительный орган, увеличивает его политический вес. И бюджет будет другой – потому что меняется статус муниципального образования. Главное, чтобы эта идея была реализована правильно, чтобы люди на территориях не пострадали, чтобы у них были прежние взаимоотношения с исполнительными органами. Чтобы им не пришлось ездить в Гатчину – столицу Ленинградской области со своими вопросами, - сказал председатель Гатчинского отделения Общества жителей блокадного Ленинграда Константин Ермаков.

Выступления жителей внесены в протокол. Подавляющим большинством голосов жителей города Гатчины (два против) инициатива была поддержана.

По итогам проведения публичных слушаний советом депутатов города Гатчины будет рассмотрен вопрос о согласии на преобразование муниципальных образований путем их объединения в одно муниципальное образование, и принято соответствующее решение.

Татьяна Можаева