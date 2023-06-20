Бюджет области-2022 с акцентом на материнство и детство

В минувшем году в регионе продолжили работу над достижением национальных целей, определенных президентом страны Владимиром Путиным: в области повышали зарплату бюджетникам, возводили социальные объекты, строили дороги, развивали здравоохранение, модернизировали сферу ЖКХ. Также региональные власти нашли финансовую возможность поддержать подшефную территорию в ДНР, участников специальной военной операции и членов их семей ― на эти нужды из казны области было выделено 3,2 млрд рублей. Несмотря на введенные против России санкции, исполнение бюджета в 2022 году складывалось для Ленинградской области позитивно: доходы казны составили 192,3 млрд рублей, расходы — 196,8 млрд рублей.

«Несмотря на ухудшения геополитической и экономической ситуации, бюджет в 2022 году сохранил сбалансированность и устойчивость. Это говорит о том, что мы живем по средствам. Мы привлекаем кредиты, чтобы вкладывать их в инфраструктуру, и только в тех объёмах, которые безопасны и нам подтвердила их Российская Федерация. Бюджет Ленинградской области очень четко социально направлен, при этом государственная политика в регионе направлена на поддержку материнства, детства, многодетных семей», ― рассказал первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков на публичных слушаниях по проекту исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2022 год.

Социальная поддержка в 2022 году стала одной из самых весомых государственных программам ― на нее бюджет израсходовал 29,9 млрд рублей. На поддержку семей при рождении детей из бюджета было выделено 9,9 млрд рублей, еще 1,1 млрд рублей был направлен на поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Новой мерой поддержки в 2022 году стали выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет — расходы бюджета на эту статью составили 1,7 млрд рублей.

В минувшем году область продолжила реализацию Адресной инвестиционной программы, в которую входили 213 объектов: дорожное хозяйство, жилье, образование, спорт, культура, здравоохранение, ЖКХ, газификация. На их завершение было выделено 25,3 млрд рублей.