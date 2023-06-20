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Бюджету Гатчины – награда за открытость

Сегодня комитет финансов Гатчинского района наградили Дипломом за победу в областном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в 2023 году в номинации «Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан».

Рубрики:  Общество

Комитет финансов Гатчинского муниципального района получил награду Комитета финансов Ленинградской области за проект «Бюджет для граждан МО «Город Гатчина» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Подробно об итогах конкурса можно узнать на сайте Открытого бюджета Ленинградской области: http://budget.lenreg.ru/mydocs/protokol_konkurs_bdg_2023.pdf