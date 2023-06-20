В Гатчине создадут «Огненную картину войны»

Первые мероприятия начнутся 21 июня: в 22.00 в Кингисеппе у мемориала «Роща пятисот» соберутся участники акции «Свеча Памяти» — из 8 тысяч свечей они создадут инсталляцию «Слава воину – освободителю». Еще одну «Огненную картину войны» создадут в Гатчине у стелы «Город воинской славы» — здесь изобразят силуэт будущего мемориала мирным жителям Советского Союза, погибших от рук немецко-фашистских оккупантов, который строится в Гатчинском районе. В это же время у памятника «Атака» в Ломоносовском районе стартует молодёжный автопробег «1418 свечей за каждый день войны». Маршрут автопробега пройдет через памятники «Якорь», «Январский гром», мемориал «Гостилицкий», памятный знак «Шалаш», «Берег Мужественных», памятник «Морякам Балтийцам» и завершится в Лебяжье у мемориала «Защитникам ленинградского неба».

22 июня в 4 часа утра в Волосово на площади у фонтана старшеклассники исполнят «Школьный вальс» в память о выпускниках, отправившихся на фронт со школьной скамьи.

В День памяти и скорби в селе Паша, на воинских мемориалах Выборга, Тихвина и Подпорожья, в деревни Устье и других населенных пунктах пройдет акция «Свеча Памяти».

В Луге на территории мемориала «Лужский рубеж» 22 июня в 18.00 из свечей выложат иллюстрация подвига Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика Алексея Яковлева, а следом в 19.00 на воинском мемориале «Северная окраина» в Сланцах из свечей выложат надпись «ПОМНИМ» в память жертв Великой Отечественной войны.

В памятных акциях примут участие жители Ленинградской области, активисты движения «Волонтеры Победы», участники молодежных, общественных организаций и объединений.