Внимание: звучит и показывает Индия!

Международный день йоги традиционно отмечают во всем мире ежегодно 21 июня. Эту инициативу на заседании Генеральной ассамблеи ООН выдвинул премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что йога является бесценным даром древних традиций Индии и воплощает в себе единство души и тела, мысли и действия, сдержанности и реализации своих возможностей, гармонию между человеком и природой, целостный подход к здоровью и благополучию.

С тех пор, начиная с 2014 года, этот яркий праздник физического и духовного развития объединяет всех людей, которые сделали свой выбор в пользу здорового образа жизни. Главным организатором Международного дня йоги в Петербурге и Ленинградской области выступило Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге. Праздник проходит при поддержке областных комитетов по внешним связям и физической культуре и спорту Ленинградской области, администрации Гатчинского района.

В этом году центром празднования в Ленинградской области стала Гатчина. У Приоратского замка собралось около сотни приверженцев здорового образа жизни самых разных возрастов. Люди приходили со своими ковриками, в удобной для занятий одежде и сразу же располагались на траве вокруг установленной над Черным озером сцены.

Первыми гостей праздника приветствовали девушки из студии индийского танца «Чатуранг» (при Генеральном консульстве Республики Индия в Санкт-Петербурге), которые представили классические и традиционные танцы.

Одним из почетных гостей фестиваля стал консул Республики Индия в Санкт-Петербурге Прем Нат Кхаре. По его словам, праздник йоги в этом году решили отметить пораньше, в выходные дни, чтобы его могло посетить как можно больше людей. Он отметил, что темой девятого Международного фестиваля йоги стали мир и гармония.

- Йога воплощает собой идею о человечестве как единой семье, - сказал консул. - Главная тема этого дня также заключается в том, чтобы с помощью йоги продемонстрировать способности человеческого тела к трансформации и показать, как йога способна привнести гармонию в жизнь людей. Также на этом фестивале раскрывается способность Индии использовать «мягкую силу». Йога является ментальной, духовной и физической практикой. Корни ее уходят в глубокую древность, и ее практикуют по всему миру. Слово «йога» на санскрите означает «присоединяться», «объединяться». Древнеиндийские веды гласят, что практика йоги способствует объединению человеческого разума со Вселенной, что ведет к идеальной гармонии между сознанием и телом, человеком и природой. Цель практики йоги заключается в том, чтобы достичь гармонии между телом, мыслями и душой.

Заместитель председателя комитета по внешним связям Ленинградской области Инна Бигоцкая выразила благодарность всем организациям, благодаря которым стал возможен этот праздник. К приветствиям почетных гостей также присоединился исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского муниципального района С.И. Голованов.

- Я уверен, что этот день пройдет для вас не зря, - отметил он. - Вы получите массу положительных эмоций и зарядитесь положительной энергией.

Выступающие отметили, что празднование Международного дня йоги не только объединяет тех, кто разделяет ценности здорового образа жизни, но и служит развитию дружественных связей Ленинградской области и Индии, внося вклад в укрепление взаимопонимания между российским и индийским народами. В знак дружбы народов почетные гости праздника обменялись символическими подарками.

Главным событием праздника в Гатчине стала аутентичная практика йоги от сертифицированного преподавателя йоги при Генеральном консульстве Республики Индия в Санкт-Петербурге Вишну Шарана Шуклы (Вишну джи).

Вишну джи — индийский брамин, учитель Йога Амбассадор Всемирной федерации йоги в России и основатель школы йоги VYRS (Vishnu Yoga Research School). Начиная с 2015 года, он проводит мастер-классы и курсы инструкторов йоги в Санкт-Петербурге и Москве.

Приветствуя собравшихся, мастер напомнил, что йога – это комплексное искусство знакомства с собственным телом и душой, которое помогает раскрыть и усовершенствовать те качества, которые до поры таятся в нашем организме. В День йоги Вишну джи предложил собравшимся проделать практику по Общему протоколу йоги. Как объяснил мастер, этот комплекс был разработан опытными гуру Индии с учетом особенностей организма людей разных возрастных групп и различных слоев общества. Протокол практикуется в Международный день йоги более чем в 117 странах и подходит даже новичкам. Комплекс продолжается 45 минут и представляет собой определенную последовательность асан, включая в себя и такие аспекты йоги, как пранаяма и медитация.

Гости приняли участие не только в духовно-физическом мастер-классе, но также и в культурной программе. Любители йоги пробовали национальный чай масала, играли в древнюю игру «змейки-лесенки», а также учились индийским танцам и практиковали новые асаны.

Юлия Лысанюк