Внимание: звучит и показывает Индия!
В небольшой уголок Индии превратилась 17 июня поляна у Приоратского замка в Гатчине. В полдень здесь начался IX Международный день йо-ги в Ленинградской области. Гости праздника приняли участие в мастер-классе от учителя йоги Вишну Шарана Шуклы, разучивали традиционные индийские танцы, дегустировали национальные напитки Индии.
Международный день йоги традиционно отмечают во всем мире ежегодно 21 июня. Эту инициативу на заседании Генеральной ассамблеи ООН выдвинул премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что йога является бесценным даром древних традиций Индии и воплощает в себе единство души и тела, мысли и действия, сдержанности и реализации своих возможностей, гармонию между человеком и природой, целостный подход к здоровью и благополучию.
С тех пор, начиная с 2014 года, этот яркий праздник физического и духовного развития объединяет всех людей, которые сделали свой выбор в пользу здорового образа жизни. Главным организатором Международного дня йоги в Петербурге и Ленинградской области выступило Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге. Праздник проходит при поддержке областных комитетов по внешним связям и физической культуре и спорту Ленинградской области, администрации Гатчинского района.
В этом году центром празднования в Ленинградской области стала Гатчина. У Приоратского замка собралось около сотни приверженцев здорового образа жизни самых разных возрастов. Люди приходили со своими ковриками, в удобной для занятий одежде и сразу же располагались на траве вокруг установленной над Черным озером сцены.
Первыми гостей праздника приветствовали девушки из студии индийского танца «Чатуранг» (при Генеральном консульстве Республики Индия в Санкт-Петербурге), которые представили классические и традиционные танцы.
Одним из почетных гостей фестиваля стал консул Республики Индия в Санкт-Петербурге Прем Нат Кхаре. По его словам, праздник йоги в этом году решили отметить пораньше, в выходные дни, чтобы его могло посетить как можно больше людей. Он отметил, что темой девятого Международного фестиваля йоги стали мир и гармония.
- Йога воплощает собой идею о человечестве как единой семье, - сказал консул. - Главная тема этого дня также заключается в том, чтобы с помощью йоги продемонстрировать способности человеческого тела к трансформации и показать, как йога способна привнести гармонию в жизнь людей. Также на этом фестивале раскрывается способность Индии использовать «мягкую силу». Йога является ментальной, духовной и физической практикой. Корни ее уходят в глубокую древность, и ее практикуют по всему миру. Слово «йога» на санскрите означает «присоединяться», «объединяться». Древнеиндийские веды гласят, что практика йоги способствует объединению человеческого разума со Вселенной, что ведет к идеальной гармонии между сознанием и телом, человеком и природой. Цель практики йоги заключается в том, чтобы достичь гармонии между телом, мыслями и душой.
Заместитель председателя комитета по внешним связям Ленинградской области Инна Бигоцкая выразила благодарность всем организациям, благодаря которым стал возможен этот праздник. К приветствиям почетных гостей также присоединился исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского муниципального района С.И. Голованов.
- Я уверен, что этот день пройдет для вас не зря, - отметил он. - Вы получите массу положительных эмоций и зарядитесь положительной энергией.
Выступающие отметили, что празднование Международного дня йоги не только объединяет тех, кто разделяет ценности здорового образа жизни, но и служит развитию дружественных связей Ленинградской области и Индии, внося вклад в укрепление взаимопонимания между российским и индийским народами. В знак дружбы народов почетные гости праздника обменялись символическими подарками.
Главным событием праздника в Гатчине стала аутентичная практика йоги от сертифицированного преподавателя йоги при Генеральном консульстве Республики Индия в Санкт-Петербурге Вишну Шарана Шуклы (Вишну джи).
Вишну джи — индийский брамин, учитель Йога Амбассадор Всемирной федерации йоги в России и основатель школы йоги VYRS (Vishnu Yoga Research School). Начиная с 2015 года, он проводит мастер-классы и курсы инструкторов йоги в Санкт-Петербурге и Москве.
Приветствуя собравшихся, мастер напомнил, что йога – это комплексное искусство знакомства с собственным телом и душой, которое помогает раскрыть и усовершенствовать те качества, которые до поры таятся в нашем организме. В День йоги Вишну джи предложил собравшимся проделать практику по Общему протоколу йоги. Как объяснил мастер, этот комплекс был разработан опытными гуру Индии с учетом особенностей организма людей разных возрастных групп и различных слоев общества. Протокол практикуется в Международный день йоги более чем в 117 странах и подходит даже новичкам. Комплекс продолжается 45 минут и представляет собой определенную последовательность асан, включая в себя и такие аспекты йоги, как пранаяма и медитация.
Гости приняли участие не только в духовно-физическом мастер-классе, но также и в культурной программе. Любители йоги пробовали национальный чай масала, играли в древнюю игру «змейки-лесенки», а также учились индийским танцам и практиковали новые асаны.
Юлия Лысанюк