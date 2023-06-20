Завод «Буревестник» в Гатчине внедряет бережливые технологии

На заводе «Буревестник» определен производственный участок, где будут внедряться изменения, ― производство судовой арматуры малых диаметров. По итогам внедрения бережливых технологий на предприятии снизится количество потерь, увеличится производительность труда и выработка, будет оптимизирована внутрицеховая логистика и повышена вовлеченность сотрудников.

Завод принял решение о скорейшем вхождении в нацпроект после озвученной инициативы Президента России Владимира Путина, который поручил обеспечить в стране увеличение объемов производства продукции на приоритетных предприятиях ОПК с применением методов бережливого производства.

«Областные предприятия ОПК всегда были и остаются средоточием высококвалифицированных кадров, передовых технологий и надежными партнерами государства. Сейчас, когда гособоронзаказ кратно вырос, нам совместными усилиями необходимо внедрять современные методы повышения производительности труда, привлекать специалистов и расширять мощности», ― сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов.

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. В Ленинградской области на данный момент участниками нацпроекта являются 74 предприятия региона.