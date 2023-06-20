Земельный урок 17: Как воспользоваться Дачной амнистией?

Необходимость Дачной амнистии обусловлена тем, что в советское время частная собственность отсутствовала и земельные участки предоставлялись на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, соответственно, дома на этих участках не регистрировались. Поэтому сейчас земельные участки и дома есть, но данные в ЕГРН о праве собственности на них отсутствуют, следовательно, собственники таких домов не могут свободно распоряжаться своим имуществом и защитить его от мошеннических действий.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «Дачная амнистия действует до 01 марта 2031 года и распространяется на жилые и садовые дома, построенные на земельном участке для ведения садоводства, ИЖС и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта на основании лишь только технического плана и правоустанавливающего документа на участок».

Зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке можно на земельные участки, предоставленные владельцам до 30 октября 2001 года.

Для этого необходимо предоставить в Росреестр заявление на государственную регистрацию прав и любой документ, подтверждающий право гражданина на земельный участок, например:

• Акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении участка;

• Акт (свидетельство) органа государственной власти о праве на участок;

• Выписка из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления.

Право собственности будет зарегистрировано независимо от вида права, на котором участок был предоставлен владельцу ранее (на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования.

Так как оформление в собственность будет производиться по заявлению органа государственной власти или органа МСУ, предоставившего земельный участок, владельцам не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Регистрацию также произведут, если в документе, подтверждающего право на участок, вид права не указан или нельзя его определить. В таком случае считается, что участок предоставлен владельцу на праве собственности.

Если к владельцу участка перешло право собственности на здание, строение и сооружение, расположенное на данном земельном участке, то государственная регистрация права собственности будет осуществляться на основании:

• Свидетельства о праве на наследство, либо иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право собственности на постройку;

• Любого документа, который подтверждает право прежнего собственника строения на земельный участок.

Дачная амнистия распространяется также на те случаи, когда строительство было начато до 4 августа 2018 года без получения соответствующего разрешения. В таком случае пакет документов можно подать в бумажном виде при личном визите в МФЦ; в электронном виде (при наличии сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи) через личный кабинет на официальном сайте Росреестра.

Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности составляет 350 рублей. При этом необходимо уточнить, что указанный размер пошлины применяется только при первичной регистрации прав на объект недвижимости (то есть, не распространяется на случаи регистрации права, например, по наследству, на основании какого-либо договора и т.п., когда размер пошлины за регистрацию права будет составлять 2000 рублей).

Ольга Демидова