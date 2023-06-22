«IQ Гатчина» – финалист градостроительного конкурса «ТОП ЖК-2023»

Жюри состояло из более чем 400 экспертов, получивших рекомендации от объединений строителей, проектировщиков и застройщиков. Специалисты оценивали финалистов по ряду критериев: социальная инфраструктура, дворовые пространства и безопасность, архитектура и фасады, входные группы, подъезды, лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан и другие.

Девелопер уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию зданий четвертой очереди квартала. Совсем скоро начнется процесс передачи ключей жителям. Дома этой очереди построены по концепции авторства шведского архитектора Йоханнеса Товатта. «IQ Гатчина» выделяется благодаря красочному архитектурному стилю – при оформлении фасадов домов использована целая палитра цветовых оттенков. Аналогичные дизайнерские решения выбраны для внешнего вида парадных и мест общего пользования.

В этом квартале ГК «Ленстройтрест» сделала акцент на общественных зонах – здесь есть площадки для общения, спорта, прогулок, отдыха и детского досуга. На территории работает детский сад на 120 мест, выполненный в стилистике сказки «Малыш и Карлсон» Астрид Линдгрен. В настоящий момент завершено проектирование второго садика, в то же время без остановок строится школа. Дворы «IQ Гатчина» не будут заняты машинами – здесь обустроены наземные автостоянки, а в первой очереди есть и подземный паркинг.