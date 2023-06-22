«Место силы — Гатчина»: девять дней, которые потрясли Россию

Как известно, сразу после Октябрьского революционного переворота в Петрограде, в его южных пригородах предпринимались попытки организации вооруженного сопротивления новой власти. Одним из центров притяжения политических деятелей, вошедших в историю нашей страны, стала Гатчина.

Керенский, Савинков, Краснов, Дыбенко, Зубов — эти пять имен хорошо известны тем, кто хоть немного знаком с историей Октябрьской революции 1917 года. Именно эти люди собрались в Гатчине в октябре 1917 года. В эти дни решалась судьба огромной страны, и представители противоборствующих сил тогда ещё гипотетически могли договориться. Как мы знаем, это им не удалось. Можно сказать, что именно в Гатчине начался второй этап Октябрьской революции, перешедший в долгие пять лет братоубийственной Гражданской войны.

Как рассказал директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов, выставка, посвященная этим событиям, была задумана давно. Гатчинский дворец имел важное историческое значение в дни восстания большевиков в Петрограде. И в этом смысле люди, которые находились здесь в это время - такие же герои Гатчинского дворца, как Павел I, Николай I, Александр III.

Выставка «Октябрь 1917-го. Место силы – Гатчина» разместилась в двух залах Центрального корпуса Гатчинского дворца. Исторические события с 25 октября по 2 ноября 1917 года представлены с точки зрения пяти ее основных героев - бывшего председателя Временного правительства и военного министра А.Ф. Керенского, заместителя Керенского по военному министерству Б.В. Савинкова, командующего 3-м Конным корпусом генерал-майора П.Н. Краснова, члена Петроградского Военно-революционного комитета и председателя Центробалта П.Е. Дыбенко и заведующего художественно-исторической комиссией Гатчинского дворца В.П. Зубова.

Как рассказала одна из авторов выставки, исполняющая обязанности генерального директора музея политической истории России Елена Лысенко, идея возникла на фоне раздумий о том, какую роль Гатчинский дворец сыграл в революционных событиях 1917 года.

- Мы назвали выставку «Место силы - Гатчина», потому что этот город действительно стал местом притяжения для политических лидеров, которые хотели прийти к власти, - говорит Елена Анатольевна. - И Гатчинский дворец стал одним из последних мест, а может быть, и самым последним, где встретились люди, которые уже через несколько месяцев вступят в ожесточенную братоубийственную Гражданскую войну. В эти дни они еще могли видеть друг друга, разговаривать, вести какие-то переговоры. При этом мы понимаем, что все эти люди были политическими авантюристами. Желая взять от революции все, что можно, все они, по сути, стали разрушителями страны. Ни один из них в своем увлечении политической борьбой просто не мог вести созидательную деятельность.

О том, как развивалась идея выставки, рассказал один из ее создателей, главный научный сотрудник Музея политической истории России Александр Калмыков.

- Историей Октябрьского переворота и последовавшей за ним Российской революцией 1917-1922 годов Музей политической истории России плотно занимается с 2019 года, - отметил Александр Георгиевич. - И приоритетной во многих смыслах является именно эта дата — октябрь 1917 года. Речь идет, в том числе, о так называемом «Гатчинском фронте». Эта страница революции не очень широко известна. Первая попытка реставрации власти Временного правительства происходила именно в течение этой недели — с 25 октября по 2 ноября 1917 года. Какими силами? Кто стоял за этой попыткой? Кто этим руководил? Какие результаты имела эта попытка? Желание ответить на эти вопросы и стало причиной нашего сотрудничества с Гатчинским дворцом.

Как говорит Александр Калмыков, «Гатчинский фронт» интересен тем, что практически все его авторы, все его действующие лица (за исключением Дыбенко) оставили после себя воспоминания.

- Поэтому возникла возможность, опираясь на эти воспоминания и сопоставляя высказывания нескольких сторон этого конфликта, создать краткую историю «Гатчинского фронта», - говорит он. - Мы взяли эти воспоминания, составили из них сценарий с динамическим текстом, иллюстрирующим развитие событий. Очень важная составляющая выставки — так называемый Гений места. Здесь все соединилось. Именно в этом дворце, на первом этаже Кухонного каре в эти дни просто расселились и казаки, и матросы во главе с Дыбенко...

В итоге у авторов выставки возникла мысль положить в ее основу не столько предметы, сколько мысли о том, что все эти люди пытались поменять, пребывая в Гатчинском дворце. Главным героем выставки решили сделать текст, основанный на фрагментах воспоминаний действующих лиц 1920-х – 1930-х годов.

- Это вообще довольно сложная задача — использовать в музейном пространстве тексты, - говорит Елена Лысенко. - Обычно этим занимается театр. Поэтому у нас возникла мысль сделать эту выставку своего рода театром. В этом театре есть действующие лица, у каждого из них — свой монолог, и с помощью этих монологов они ведут некий диалог. Из всех представленных здесь героев пишущими были все, кроме большевика Дыбенко. У каждого из них был еще и взгляд друг на друга, то есть, мы можем разглядеть их с разных сторон.

Выставка «Место силы — Гатчина» - действительно очень необычная по решению. Она представляет собой аудио- и светодинамическую пьесу, своего рода теневой театр, в девяти частях — по количеству «окаянных» дней. У этого спектакля есть своя афиша с указанием действующих лиц и профессиональных актеров, которые их озвучивают.

При входе на выставку посетители получают программку пьесы с действующими лицами, исполнителями и кратким содержанием. Затем они постепенно погружаются в события второго этапа Российской революции 1917-1922 годов. Этому способствует насыщенная мрачноватой энергией атмосфера, созданная художником и музейным сценографом Никитой Сазоновым.

В первом зале представлены пять главных героев выставки-театра. В следующем зале они уже начинают говорить на фоне того, что происходит вокруг — и в Гатчинском дворце, и на «Гатчинском фронте» в целом. Их силуэты движутся на экране, звучат отрывки из их воспоминаний. Все действие происходит на аллегорическом совместном «обеде» за накрытым перед теневым экраном столом. Получается, что герои выставки буквально «от первого лица» по очереди излагают свою версию событий, спорят и полемизируют друг с другом.

В этом зале можно увидеть также артефакты, документы и фотографии из коллекций музея-заповедника «Гатчина» и Музея политической истории России, лозунги противоборствующих сторон, план-схему основных событий, происходивших на «Гатчинском фронте».

«Театральный» выставочный зал условно делится на две половины. Граница между ними — шесть стеклянных витрин, в которых расположены инсталляции с портретами и биографическими справками героев выставки. Собранные в инсталляциях артефакты тонко раскрывают психологический портрет каждой персоны.

«Стол накрыт на шестерых» - в этом зале к пяти уже обозначенным героям добавился великий князь Михаил Александрович, проживающий в это время в Гатчине. Его появление здесь неслучайно. Из всех этих людей один лишь он оставался вне игры, пытаясь жить обыкновенной жизнью. Как бы в подтверждение этому, в экспозиции представлены выдержки из его личного дневника, где он описывает вполне обыденные для его семьи события — прогулки, поход в синема, общение с друзьями...

Главная задача организаторов исторической выставки-театра - помочь каждому зрителю прожить эти дни с 25 октября по 2 ноября вместе с главными персонажами, сделав свои собственные выводы о событиях, происходивших в Гатчине.

Выставка-спектакль «Октябрь 1917-го. Место силы – Гатчина» будет работать для посетителей до 1 октября 2023 года. Посетить экспозицию можно в часы работы музея по входному билету в Гатчинский дворец.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой