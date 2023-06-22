Минута молчания в Гатчине – вместе со всей страной

«Государство разрешает вам один раз в пять лет списать все долги и кредиты: воспользуйтесь вашим правом! Мы спишем все ваши долги - законно, со 100-процентной гарантией!» - подобными предложениями пестрит Интернет. Кому и чем действительно может помочь процедура банкротства? Для кого это спасение? Где скрываются «подводные камни»? Будем разбираться с банкротством для физических лиц.