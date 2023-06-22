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Минута молчания в Гатчине – вместе со всей страной

Гатчина присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания»: 22 июня в 12:15 по московскому времени в стране была объявлена минута молчания – минута скорби. Торжественно-траурное мероприятие состоялось на воинском мемориале на городском кладбище на ул. Солодухина. На митинг собрались ветераны, дети, молодежь, волонтеры Победы, представители администрации и депутатского корпуса.

Рубрики:  Общество