Выпускница из Гатчины получила 100 баллов по литературе

Сто баллов за ЕГЭ по литературе – заслуженный итог школьной дороги знаний на пороге поступления в вуз.

Гатчинская стобалльница Амелии Гунгер - яркая, разносторонняя личность. В выпускном классе она стала призером муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». Амелия - неоднократный призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Награждена грамотами за активное участие в спортивной жизни и за активное участие в жизни лицея в целом. Имеет первый взрослый разряд по плаванью. В своем классе Амелия возглавляла Академией СМИ, выпускала интересные и познавательные информационные листки.

Отличиться и продемонстрировать высокий уровень знаний по литературе в 2023 году получилось сразу шести школьницам Ленинградской области. Вместе с Амелией стобалльницами стали Олеся Молчанова из Всеволожского центра образования, Мария Воробьева из Муринского центра образования № 2, Арина Кулик из Центра образования «Кудрово», Елизавета Михеева из Сосновоборской частной школы и Виктория Гордова из школы № 1 Выборга.