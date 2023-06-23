Ленинградская область – территория футбола

За вовлеченность в проведение конкурса, нестандартные решения и всестороннее освещение проектов Федерация футбола Ленинградской области получит 100 тысяч рублей – на реализацию новых спортивных инициатив для юных региональных футболистов и популяризации футбола в области.

«В Ленинградской области футбол – один из самых популярных видов спорта. В регионе им занимаются более 40 тысяч человек. Это и воспитанники футбольных секций, и любительские, молодежные, ветеранские команды. Особое внимание мы уделяем развитию детско-юношеского футбола: у нас создана региональная спортивная школа «Ленинградец» и одноименный футбольный клуб, который недавно вышел в первую лигу», – отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, курирующий в регионе спорт.

Также активностью отличились федерации Башкортостана, Татарстана, Республики Марий Эл, Алтайского и Краснодарского краев, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской областей и Санкт-Петербурга.