Сезон ремонтов

- В 2023 году особое внимание будет уделено дорогам. В Гатчине уже приступили к ремонту Новой улицы в Химози. Она будет сопрягаться с улицей Матвеева, которую тоже ждет ремонт. На обеих улицах появится асфальт – там, где его раньше не было. Кроме того, поставим новые остановочные павильоны с заездными площадками для автобусов и дорожные знаки согласно проекту организации дорожного движения.

В Мариенбурге приступим к ремонту улицы Кустова. Это будет ремонт, приближенный к капитальному, с тротуаром и водоотводной канавой, с дренажной трубой для отвода поверхностных вод. В некоторых местах будет меняться основание дороги.

- Что произойдет в центре города?

- В центре будет сделана улица Достоевского с тротуарами, от Красной до Чехова. В рамках этого ремонта предусмотрена замена инженерных сетей канализации методом горизонтального бурения, поскольку она проходит под деревьями. Приведем в порядок самый плачевный перекресток в Гатчине (помимо пересечения ул. Радищева и проспекта 25 Октября) – ул. Карла Маркса и Достоевского. Там будет вскрыта проезжая часть и заменен водопровод и канализация.

Большая работа предстоит на улице Радищева: капремонт проезжей части от проспекта 25 Октября до улицы Карла Маркса с захватом перекрестка. Но прежде всего на этом участке будет заменен водопровод, которому больше 80 лет. Замена сетей захватит и часть улицы Хохлова – от загса до проспекта, и там тоже будет основательно отремонтировано дорожное покрытие.

- Перекладка водопровода затронет проспект?

- Перекрывать движение и вскрывать проспект 25 Октября мы не будем. Чтобы пройти под главной магистралью города, будет использоваться сложный и дорогой метод горизонтального бурения.

- Где в центре Гатчины уже копают?

- Сейчас идет ремонт Красной улицы – от Соборной до Чкалова. Будет сделана проезжая часть и тротуары, с захватом проходной дворовой территории дома № 3-а, которая связывает аркой Красную с Соборной. Плюс в рамках ремонта Красной улицы будет благоустроена центральная площадь Покровского собора.

Но в первую очередь выполняется капремонт канализации и водопровода – от Чкалова до Соборной. Контракты заключены, подрядчик закончил ремонт сетей на территории нового общественного пространства – Гатчинского дворика и перешел на Красную улицу. После замены сетей на Красной они начнут работы на ул. Достоевского, а на Красную сразу придет другой подрядчик, который будет заниматься капитальным ремонтом дороги, прилегающих дворов и тротуаров.

- В чем сложность работ на Красной?

- С четной стороны улицы коллектор проходит под деревьями, и было много вопросов: как заменить сети и сохранить красивые здоровые деревья? Конечно, они не должны расти на канализации, но пришлось исходить из данного факта… Поэтому мы были вынуждены повторно проводить конкурсные процедуры с учетом изменения подхода к методам проведения работ – чтобы сохранить деревья. Где-то проходим открытым способом, где-то закрытым. Из-за этого немного сдвинулись сроки.

- Где ведётся ремонт тротуаров?

- Сейчас идут работы на четной стороне улицы Киргетова – до 7-й Армии, на ул. 7-й Армии от проспекта 25 Октября до бульвара Науки, и далее – долгожданный ремонт тротуаров по обеим сторонам ул. Карла Маркса от Варшавского вокзала до ул. Достоевского.

- В каких дворах планируется благоустройство?

- В рамках программы «Комфортная городская среда» в планах на этот год – только две дворовых территории. Двор за центральной почтой (проспект 25 Октября, дома № 35, № 35-в и № 37 и ул. Киргетова, дом № 8) примет красивый облик: там будет спланирована территория, сделаны дорожки, тротуары, спортивная и детская площадки, парковка. Сейчас на 80% заменены тепловые сети, демонтированы старые опоры освещения. Мы контактируем с жильцами, и подавляющее большинство радо грядущим преобразованиям. Многие просят еще подрезать деревья, чтобы не затеняли.

Второй двор, благоустройство которого запланировано в этом году, – на проспекте 25 Октября, 56. Это последний многоквартирный дом на четной стороне проспекта, возле перинатального центра. Там будет сделано резиновое покрытие, как на всех новых площадках, малые архитектурные формы оставим – только облагородим. Кроме того, во дворе появится интересное новшество: помимо детского и спортивного оборудования для детей и подростков разного возраста, мы впервые в городе поставим там два шахматных стола – для родителей и детей постарше.

- Ожидать ли обещанного ремонта дворов на улице Хохлова?

- Отделом дорожного хозяйства объявлены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на капитальный ремонт дворовых территорий большого массива на ул. Хохлова – от дома № 11 до дома № 21. Впервые принято решение делать благоустройство целым кварталом: с парковками, тротуарами в плитке вдоль каждого дома, газонами. Понятно, что мероприятия по организации парковок повлекут за собой снос деревьев. Население поделилось на два лагеря: тех, кто за парковки, и тех, кто против. Но это необходимо. В городе катастрофически не хватает парковочных мест. Хотелось бы заметить, что на сегодняшний день в Гатчине – 100 тысяч единиц личного автотранспорта. Фактически, сколько жителей, столько и машин. И эти машины надо где-то ставить. Время гаражей, когда автовладельцы держали свой транспорт под семью замками на окраине, прошло. Сегодня машина – это средство комфортной жизни: человек должен подъехать к своему дому и припарковаться у подъезда. Не за один год, не сразу, но мы эту работу в городе проведем.

Кстати, надо заметить, что вместо каждого срезанного дерева согласно программе благоустройства мы сажаем новое. В рамках «Комфортной городской среды» в городе появятся декоративные клены, туи, ивы. Это заложено в проекте.

- Ремонт каких дорог запланирован в районе?

- Объем работ в сельской местности в этом году значительно меньше. Мы делаем три основных дороги. Самая протяженная из них, которая не ремонтировалась лет сорок, это автодорога Старосиверская – Маргусы – Куровицы. Работы уже начались, в полосе отвода вырубили кустарник и деревья, планируем приступить к асфальтированию. Помимо этого, на 90% выполнены работы на подъезде к деревне Реболово. Это маленький участок, на котором никогда не было асфальта. Через несколько дней планируем делать участок Кобрино – Карташевская. Контракт уже заключен. Надеемся, что к концу июня – началу июля все работы на проезжей части будут закончены.

Подписано соглашение с комитетом дорожного хозяйства на ремонт подъезда к садоводческому массиву «Красницы» протяженностью около 4 км, где асфальта сроду не было. К 1 сентября работы по Красницкому подъезду будут выполнены. Кроме того, в 2023 году по решению суда в собственность Гатчинского района передадут 42 дороги к садоводствам (четыре из них уже переданы). Согласно федеральному закону и постановлению правительства РФ, дороги к садоводческим массивам должны содержаться в нормативном состоянии за счет муниципалитета.

Картами будет отремонтирован участок дороги между Рождествено и Сиверской в районе деревни Межно, капитального ремонта на 2023 год там не пре-дусмотрено. Капремонт подъезда № 2 к Гатчине со стороны Больших Колпан запланирован на 2024 год.

- Александр Алексеевич, вы не назвали в числе центральных гатчинских артерий, подлежащих ремонту в 2023 году, улицу Чехова, Чкалова…

- Улица Чехова стоит в графике на следующий год. Но класть новый асфальт без замены сетей – это преступление. Мы летом отремонтируем покрытие, а осенью рванет очередная труба… Поэтому «Водоканал» готовит смету замены сетей, решение будет приниматься на следующий год. Также на 2024 год планируется ремонт улицы Чкалова, где тоже надо перекладывать инженерные сети.

В Гатчине колоссальный объем коммуникаций, которые требуют капитального ремонта. На этот год мы выбрали для замены то, что не перезимует. Планы ремонта городских улиц на год большие, как никогда.

- Почему у нас асфальт изнашивается быстрее, чем его успевают настелить? Все время где-то что-то ремонтируют…

- Технологии, которые использовались раньше, устарели. А для хорошей дороги нужна совершенно другая подготовка основы, другого качества асфальтобетонная смесь. В этом году мы ремонтируем дорогу к ПИЯФу: от ул. Крупской до выезда на Красносельское шоссе, там заложена хорошая смесь. Надеемся увидеть результат.

- Когда по плану в Гатчине закончится ремонт дорог в этом году?

- Дороги должны сделать до 1 сентября, максимум, до 10 октября. Мы уложимся в эти погодные условия, чтобы выполнить работу качественно.

Екатерина Дзюба

Фото Владимира Павлова