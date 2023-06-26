Гатчинский бизнесмен среди «Успешных самозанятых»

Участники конкурса набрали 5000 голосов в онлайн-голосовании, а профессиональное жюри, которое оценивало бизнес-идею и деятельность самозанятых по таким критериям, как срок деятельности, финансовые достижения, участие в конкурсах, ярмарках и выставках и другим.





По итогам экспертных оценок победителями стали:

- «Лучший самозанятый в сфере IT» - Пастухов Артем Сергеевич, Выборгский район (верстка, дизайн, обучение компьютерному моделированию)

- «Лучший самозанятый в сфере производства товаров» - Никифорова Ирина Васильевна, Лужский район (авторская керамика)

- «Лучший самозанятый в сфере кулинарии» - Стоколос Дарья Дмитриевна, Киришский район (букеты и наборы из клубники в бельгийском шоколаде)

- «Лучший самозанятый в сфере креативной индустрии» - Герасимчук Светлана Сергеевна, Тихвинский район (художественная фотосъемка)

- «Лучший самозанятый в сфере ЗОЖ» - Бойцова Карина Юрьевна, Тихвинский район (Фитнес на профессиональных мини-батутах)

- «Лучший самозанятый в сфере красоты» - Лихачева Олеся Владимировна, Тихвинский район (пилочный маникюр и авторская техника «Хрустальные дизайны»)





По итогам онлайн-голосования лучшими названы:

- «Лучший самозанятый в сфере производства товаров» - Коровина Наталья Сергеевна, Кингисеппский район (столовый текстиль)

- «Лучший самозанятый в сфере кулинарии» - Денис Илья Евгеньевич, Гатчинский район (подарки из шоколада, мастер-классы)

- «Лучший самозанятый в сфере креативной индустрии» - Шурыгина Юлия Владимировна, Волховский район, (организация мероприятий)

- «Лучший самозанятый в сфере ЗОЖ» - Садыкова Жанна Олеговна, Выборгский район (курс по нутрициологии)

- «Лучший самозанятый в сфере красоты» - Чиркунов Юрий Валерьевич, Бокситогорский район (барбер-стилист)





Торжественное награждение победителей состоялось 23 июня в рамках спортивного Форума.

Победители конкурса получат продвижение в региональных и районных СМИ, на сайте областного Фонда и на популярных страницах в социальных сетях. Конкурс – это только один из многих видов поддержки самозанятых граждан в Ленобласти. Самозанятые могут получать микрозаймы по льготной ставке, государственное и муниципальное имущество в аренду, бесплатное обучение, консультирование специалистов, необходимые услуги и сервисы в центре «Мой бизнес» Ленинградской области.



