«Дружинушка» шагает по Гатчине!

За основу игровой программы волонтеры взяли старый советский мультик «Зай и Чик», как раз посвященный соблюдению правил дорожного движения (ПДД).

Волонтеры по-прежнему приходят во дворы Гатчины по вторникам и четвергам. В этом году «Дружинушка» расширила свою географию, охватив также площадки микрорайонов «Мариенбург» и «Аэродром». Как говорит директор ГДМ Виктория Чернова, с особенным нетерпением волонтеров ждут в Мариенбурге - как самом отдаленном районе города.

Расписание игр на площадках можно узнать на страничке ГДМ «ВКонтакте» или на сайте. Начало – всегда в 17.00. Ближайшие встречи пройдут: во вторник, 27 июня, на ул. Новоселов, 5, в четверг, 29 июня, на ул. Рощинской, 15 и 28 июня на Хохловом поле (рядом с аттракционами). Продолжительность – около часа.

В этом году у горожан появилась возможность предлагать волонтерам свои варианты площадок для игры. Для этого можно подать заявку через управляющего (или старшего) дома на электронную почту ГДМ: press@mbugdm.ru. Главное условие — обеспечить присутствие на предложенной площадке детей!

Кстати, на каждой игре волонтёры разучивают с детьми флешмоб. Главная идея — собрать на заключительной игре «Дружинушки» в конце лета всех ребят и устроить массовый праздничный флешмоб на основе разученного.

Юлия Лысанюк