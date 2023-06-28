23 июня – в День балалайки – в «Дарине» звучали гусли звончатые, баян, аккордеон, домра и, конечно же, балалайка. В актовом зале собрались ребята всех возрастов – от самых маленьких до подростков, те, кто посещает «Дарину» днем или находится в отделении временного пребывания. Вел программу лектор-искусствовед, автор детско-юношеского абонемента «Волшебный мир народной музыки» Константин Никитин. Он увлекательно рассказывал ребятам о каждом инструменте – об истории его создания и особенностях звучания.

Солисты «Метелицы» – Андрей Касьянов, Любовь Саматова, Юрий Горобец, Лейла Ахмедова – исполняли разные произведения, в основном, современных авторов.

Дети были в восторге. Они с удовольствием слушали музыку и рассказ о ней – с искренним любопытством и вниманием, каждое выступление завершалось горячими аплодисментами.

Андрей Соколов