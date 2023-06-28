Гатчинские пловцы определили сильнейших
В Гатчине 21 июня в бассейне «Волна» прошло Первенство г. Гатчины по плаванию на дистанции 100 метров комплексом, 2 этап Суперкубка Гатчины-2023. Спортсмены соревновались в 10-ти возрастных группах.
В тот день на водных дорожках бассейна «Волна» соревновались спортсмены и выпускники Гатчинской ДЮСШ № 2, спортшколы «Киви», детской школы плавания «YouSwim», спортцентров «Фитнес-Хаус», «Атлантика», Пловецкого клуба Романа Чиркова.
Абсолютно лучшие результаты показали:
- Евгения Павлова - 1.02,80, спортивная школа «Киви»,
- Николай Остренко - 1.00,44, спортивная школа «Киви».
Кубковый протокол по итогам двух этапов возглавляют:
- Спортсмены до 25 лет
Девушки:
1. Евгения Павлова, СШ «Киви»,
2. Полина Иванова, Гатчинская ДЮСШ №2,
3. Анна Рога, Гатчинская ДЮСШ №2,
Юноши:
1. Егор Титов, Гатчинская ДЮСШ №2,
2. Михаил Федорин, Гатчинская ДЮСШ №2,
3. Владислав Селищев, СШ «Киви».
- Спортсмены старше 25 лет
Женщины:
1. Татьяна Александрова, Гатчинская ДЮСШ №2,
2. Анастасия Крюкова, СШ «Киви»,
3. Мария Неверова, Гатчина.
Мужчины:
1. Степан Смекалов, СШ «Киви»,
2. Евгений Савин, ШП «YouSwim».
3. Алексей Сахно, ШП «YouSwim».
Третий, заключительный этап Суперкубка пройдёт в декабре, в рамках Первенства Гатчины на дистанции 50 м вольным стилем.