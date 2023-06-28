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Гатчинские пловцы определили сильнейших

В Гатчине 21 июня в бассейне «Волна» прошло Первенство г. Гатчины по плаванию на дистанции 100 метров комплексом, 2 этап Суперкубка Гатчины-2023. Спортсмены соревновались в 10-ти возрастных группах.

Рубрики:  Спорт

В тот день на водных дорожках бассейна «Волна» соревновались спортсмены и выпускники Гатчинской ДЮСШ № 2, спортшколы «Киви», детской школы плавания «YouSwim», спортцентров «Фитнес-Хаус», «Атлантика», Пловецкого клуба Романа Чиркова.

Абсолютно лучшие результаты показали:

- Евгения Павлова - 1.02,80, спортивная школа «Киви»,

- Николай Остренко - 1.00,44, спортивная школа «Киви».

Кубковый протокол по итогам двух этапов возглавляют:

- Спортсмены до 25 лет

Девушки:

1. Евгения Павлова, СШ «Киви»,

2. Полина Иванова, Гатчинская ДЮСШ №2,

3. Анна Рога, Гатчинская ДЮСШ №2,

Юноши:

1. Егор Титов, Гатчинская ДЮСШ №2,

2. Михаил Федорин, Гатчинская ДЮСШ №2,

3. Владислав Селищев, СШ «Киви».

- Спортсмены старше 25 лет

Женщины:

1. Татьяна Александрова, Гатчинская ДЮСШ №2,

2. Анастасия Крюкова, СШ «Киви»,

3. Мария Неверова, Гатчина.

Мужчины:

1. Степан Смекалов, СШ «Киви»,

2. Евгений Савин, ШП «YouSwim».

3. Алексей Сахно, ШП «YouSwim».

Третий, заключительный этап Суперкубка пройдёт в декабре, в рамках Первенства Гатчины на дистанции 50 м вольным стилем.