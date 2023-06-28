Как не уйти в «минус»: всё, что нужно знать о банковских картах

С таким разнообразием банковских услуг выбрать какую-то одну из карт непросто. Мы решили разобраться, какие виды банковских карт бывают, и чем они отличаются.

На первый взгляд, все банковские карты похожи, однако возможности у них разные. Например, с одной картой можно пользоваться только своими собственными средствами, с другой — брать деньги в кредит у банка. Но это далеко не все, что мы должны знать об этих вариантах платежных услуг.

Все банковские карты можно условно разделить на несколько групп по разным критериям: карта как носитель информации, тип средств на счёте, вид платёжной системы, различные дополнительные параметры. Рассказываем подробности.

Карта как носитель информации

По этому параметру все карты делятся на пластиковые и цифровые (или виртуальные, то есть существующие исключительно в digital-формате).

Пластиковые карты - самый распространённые. На них мы получаем зарплату, пенсию, соцвыплаты; расплачиваемся в магазинах.

Такие карты могут быть именными (с выдавленными на них именем владельца, номером карты, сроком действия) и неименными (на карте нет имени, а вся информация на ней не выдавлена, а напечатана). Неименные карты ещё называют моментальными: в отличие от именных карт они оформляются очень быстро — всего за несколько минут. Главный минус неименных карт — на них нельзя получать зарплату, пенсию, гонорары, соцвыплаты; их принимают к оплате не все онлайн-магазины.

Минус всех пластиковых карт в целом — их можно потерять или их могут украсть воры. Такими картами проще воспользоваться мошенникам.

В качестве альтернативы пластиковым картам придумали выпускать карты в digital-формате.

Цифровые (виртуальные) карты выпускаются в виде набора цифр, которые банк получает от платёжной системы. Все атрибуты таких карт (номер, срок действия, CVV- или CVC-код) хранятся в личном кабинете клиента банка и в мобильном приложении.

Главный плюс таких карт — их невозможно потерять или украсть физически. Все операции совершаются онлайн или бесконтактно, а значит, виртуальные карты менее доступны для махинаций посторонних лиц.

Различия по типу средств на счёте

По типу средств на счёте карты делятся на дебетовые, кредитные и предоплаченные. Основное различие - в том, кому принадлежат средства на счете: банку или самому владельцу карты.

Дебетовые карты

Название дебетовой карты происходит от бухгалтерского слова «дебет», что означает поступление средств на свой счет. Дебетовые карты самые распространенные в России: к ним относятся зарплатные, карты для получения пенсии и социальных пособий. С дебетовой картой можно расплачиваться почти везде.

Главная отличительная особенность дебетовых карт — их владелец может пользоваться только собственными средствами, которые лежат на его счету. На остаток средств банки могут начислять небольшой процент.

Главный плюс дебетовой карты — по ней нельзя потратить больше средств, чем на ней лежит. Ещё один плюс (который легко может перейти в минус, если вы проявите легкомысленность) — возможность подключить функцию овердрафта.

Овердрафт позволяет использовать средства банка, если ваши собственные на дебетовой карте закончились. Это своего рода мини-кредит от банка, который нужно закрыть в очень короткий срок. Проценты по овердрафту выше, чем по обычному кредиту, поэтому эту функцию лучше использовать в самом крайнем случае.

Чтобы оформить дебетовую карту, понадобятся только паспорт и ваше личное присутствие в отделении банка. Некоторые банки предоставляют услугу дистанционного выпуска карт.

Предоплаченные карты

Предоплаченная карта работает похожим образом: ею можно оплачивать любые товары и услуги в пределах имеющейся на ней суммы. Главное ее отличие от обычной дебетовой карты - она не привязана ни к какому счету.

Получение такой карты занимает минимум времени. После оформления карты вы можете положить на нее некоторое количество денег — обычно до 15 тысяч для неименной карты и до 60 тысяч для именной. У большинства банков есть строгие лимиты как на пополнение, так и на объем покупок по карте.

Кредитные карты

Кредитная карта дает доступ не к нашим собственным средствам, а к деньгам банка. То есть вы занимаете у банка некоторую сумму, а затем возвращаете ее с процентами в определенный срок.

Вы можете использовать одну и ту же кредитную карту столько раз, сколько нужно - в пределах лимита, который установлен в договоре. Важно помнить, что некоторые операции могут облагаться процентами или комиссией. Чаще всего речь идет о снятии наличных в банкоматах или переводе денег со счёта на счёт.

Чтобы избежать неприятностей с кредиткой, при ее оформлении нужно тщательно изучить предлагаемые банком условия, описанные в договоре. И при оформлении договора, и при дальнейшем использовании карты вам понадобится знание следующих важных понятий:

- Расчётный период – время, в течение которого вы можете распоряжаться деньгами на карте в рамках лимита, установленного в договоре. В него входят все затраты по кредитке: и безналичные траты, и снятие наличных.

- Платёжный период – это время, за которое нужно погасить кредит с момента совершения покупки по карте. Если вы погасите задолженность в это время, на нее не будут начисляться проценты или комиссия.

- Минимальный платеж — это обязательная сумма, которую нужно вернуть банку в течение платёжного периода. Размер минимального платежа зависит от тарифов банка и условий по карте.

- Льготный период, или грейс-период – это интервал, который включает в себя расчётный и платёжный периоды. В это время проценты за использование денег с кредитки ещё не начисляются. В зависимости от банка и вида карты грейс-период может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев.

- Кредитная история - ещё один важный термин. Такая история есть у всех, даже у тех, кто прежде никогда не брал кредит. В нее записываются не только кредитные операции заемщика, но и оплачиваемые им коммунальные платежи, услуги связи, алименты. Кредитная история — это своего рода финансовое досье заемщика, которое позволяет компаниям (банкам, страховщикам, потенциальным нанимателям) оценить, насколько человек грамотно и ответственно подходит к своим финансам.

В кредитную историю попадают все просрочки. Чем их больше, тем вероятнее, что вам откажут и в кредитке, и в маленьком займе.

Платёжные системы

Банковские карты также различаются по типу платёжной системы, в рамках которой они выпущены. Различают системы международные и локальные.

Международная платёжная система обычно объединяет банки-участники разных стран. К таким системам относятся американские Visa и Mastercard, Diners Club, American Express, китайская UnionPay. Международными картами можно платить не только в стране, где они были выпущены, но и в других.

Локальные (национальные) системы обычно работают на ограниченной территории — например, в пределах одной страны. Как правило, они полностью автономны, то есть не зависят от работы зарубежных платежных систем. Самый близкий пример — российская национальная платежная система МИР.

Дополнительные параметры

Банковские карты могут различаться и по некоторым другим параметрам. Среди них - наличие дополнительных преимуществ, статус карты, программа лояльности, время выпуска, принцип защиты данных, кешбэк и так далее. В зависимости от этого можно выбрать наиболее выгодную для вас карту.

Так, например, на карту с кешбэком может вернуться часть средств за оплату товаров или услуг: это удобно для тех, кто часто расплачивается безналично.

Карты премиум-класса имеют расширенную программу лояльности. Они позволяют владельцам получать различные бонусы, среди которых могут быть бесплатная медстраховка, скидки при оплате товаров и услуг, бесплатные телефонные консультации врачей или юристов и так далее.

Карты для детей и подростков

Российский закон позволяет выпускать особые банковские карты для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Главная особенность таких карт — согласно законодательству, их оформляет кто-то из родителей. Родители с баланса собственной карты переводят ребёнку ту сумму, которую считают нужной.

Чем хороша детская банковская карта?

Это более безопасно, чем использование наличных, которые ребенок может потерять, или которые у него могут отобрать. Пользование картой помогает развивать финансовую грамотность ребёнка: так он учится разумно тратить деньги, планировать свои расходы, копить на мечту. Этому способствуют и мобильные приложения банков, разработанные специально для детей. Еще один плюс: родители могут контролировать расходы ребёнка со своего смартфона.

Какую карту лучше оформить?

Специальные дебетовые карты для детей старше 6 лет выпускают многие российские банки. На сегодняшний день самыми популярными у родителей считаются карты Тинькофф, Альфа-банка и Сбербанка. Их преимуществом является то, что они обслуживаются бесплатно.

За расходы по этим картам положен кешбэк. В «Тинькофф-банке» баллы начисляются за все расходы, в «Альфа-банке» - лишь за покупки в заведениях общепита. В Сбербанке кешбэк приходит баллами, которые можно потратить только у партнеров банка.

В «Тинькофф» ребёнок получит собственное мобильное приложение с полезным контентом и возможностью открыть счёт-копилку. Свое приложение будет у ребенка и в Сбере. А вот в «Альфа-банке» такого приложения нет, но можно пользоваться обычной программой «Альфа-Мобайл» с ограниченным функционалом.

Начиная с 14 лет, дети смогут самостоятельно, без участия родителей, оформить обычную «взрослую» дебетовую карту. Кредитная карта будет доступна для них с 18 лет.

Юлия Лысанюк





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