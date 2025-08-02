Мария и Артём Скурихины: время собирать камни

Арт-студия и «Мастерская мозаики» возникли на базе центра искусства «Камертон» в Гатчине несколько лет назад. Как рассказывает руководитель центра Сусанна Стародубова, «Камертон» был изначально открыт в Гатчине в 2012 году как музыкальная образовательная студия для детей и взрослых. Со временем к музыкантам присоединились художники – молодые преподаватели Школы мозаики в Санкт-Петербурге Артём и Мария Скурихины.

В октябре прошлого года в гатчинской библиотеке им. А.И. Куприна с успехом прошла выставка мозаики «Сотворчество» арт-студии «Камертон». В экспозиции были представлены уникальные арт-объекты, выполненные в этой древней технике. Римская мозаика из кусочков мрамора, современная мозаика с использованием смальты и витражного стекла, объемная мозаика и мозаика, сложенная из камня, гальки, ракушек и дерева-плавуна... Во-первых, это было нереально красиво – перед каждой композицией хотелось подолгу останавливаться, любуясь волшебной игрой каждого ее элемента. А во-вторых, как оказалось, при желании такую красоту может сотворить каждый – под руководством опытных преподавателей арт-студии «Мастерская мозаики» Марии и Артёма Скурихиных.

«Нас связала Ока»

Мария и Артём Скурихины – выпускники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии

им. А.Л. Штиглица. Мария – из Рязани, Артём – из Орла.

- Нас еще до нашей с Машей встречи в Санкт-Петербурге связывала река Ока, которая протекает через Орловскую и Рязанскую области, а потом в Нижнем Новгороде встречается с Волгой, – улыбается Артём.

В Академии он получил образование дизайнера, а спустя несколько лет ее закончила и Мария, которая училась на кафедре монументально-декоративной живописи.

- Мы изучали разные техники, которые используются в архитектуре в качестве декора: мозаику, витраж, эмали, декоративную штукатурку, фреску, иконопись и многое другое. По сути, нас учили системному мышлению в архитектуре, но при этом мы не архитекторы, а художники-живописцы. Кем бы ни стали потом, все мы работаем как системщики: творческая мастерская, выставочная деятельность, роспись храма или школа для детей – методология везде одна и та же.

В 2013 году Мария Скурихина начала преподавать в студии «Школа мозаики. Сад Гранат» – первой в России школе для тех, кто хочет обучиться этому древнему ремеслу.

- Этот проект организовал в Санкт-Петербурге художник Никита Пашментов, – говорит Мария. - Я пришла туда, когда всё только начиналось. Тогда это была крошечная мастерская на пятом этаже в мансарде с несколькими учениками. Я работала со страстью, удовольствием и огромным интересом. Преподавание в студии было основано на копийной практике: мы делали копии мозаик и картин. Потом начали делать выставки на разных площадках Санкт-Петербурга, и я занималась их курированием. Сейчас «Сад Гранат» – большая творческая организация с филиалами по всей стране.

Одновременно Мария занималась развитием мастерской «Мозаичная коллаборация» в Санкт-Петербурге, где родились самые любимые ее проекты. Художница, а также куратор, организатор и участник десятков различных выставок, Мария ведет творческие проекты объединения «Мозаичная коллаборация». Помимо преподавания в студии, продолжает заниматься собственным творчеством, выставляя свои работы на выставках в Петербурге и Москве.

В 2014 году Артём и Мария Скурихины поселились в поселке Высокоключевой Гатчинского района. Стали искать возможности для творчества и преподавания в Гатчине. Художников пригласила к себе в «Камертон» Сусанна Евгеньевна Стародубова, которая поддерживала все их начинания. Так и появились сначала детская изостудия, а потом и мозаичная мастерская.

Занятия направлены на раскрытие творческого потенциала каждого ученика, поэтому тема и направление работы выбираются индивидуально.

- Стараемся идти от человека, от самого ребенка и его идей, от того, что ему интересно, – говорит Артём Скурихин. - Ребята рисуют на разные темы. С малышами мы делаем простые проекты, с теми, кто постарше, выходим в сказочный мир.

В арт-студии «Камертон» занимаются и взрослые.

Помимо живописи, в студии изучают и осваивают разные мозаичные техники: классическую римскую мозаику, мозаику из витражного стекла. В мозаичных работах используются смальта, морская галька, витражное стекло, поделочные полудрагоценные камни, морские ракушки, дерево. Ученики овладевают техникой с нуля, начиная с эскизов и резки стекла до создания арт-объектов: панно и картин, светильников и подсвечников, зеркал, часов, подносов, шкатулок и других предметов.

Артём Скурихин показывает мозаичные работы, выставленные в арт-студии, рассказывает о технологии их изготовления. Потом кладет одну из них на пол и предлагает встать на нее босыми ногами. Когда первое чувство неловкости проходит, ступни начинают ощущать прохладные округлые выпуклости, и возникает желание закрыть глаза. И тогда вдруг вспоминается солнечный берег Черного моря, груды разноцветных камней, на которые набегает волна, и поиски среди них того самого, заветного...

Когда боги разговаривали с людьми

Мозаика – один из древнейших видов монументального искусства, возникновение которого относят к четвертому тысячелетию до нашей эры. Это изображение или узор, выполненные из однородных или различных по цвету и материалу элементов (камень, смальта, стекло, керамика, галька и пр.). Как правило, шедеврами мозаичного искусства можно любоваться в музеях, на фасадах старинных зданий или в раскопанных античных городах.

- Во всём, что дошло до наших дней, всегда была какая-то целесообразность, – говорит Мария Скурихина. - Из целесообразности возникло и искусство мозаики. Зародилось оно там, где было много обкатанных камней, то есть у моря, на побережье Черного, Средиземного, Адриатического морей. Мозаика всегда была синхронизирована с архитектурой, являясь органичной частью целого комплекса. Сначала возникла идея мощения в общественных пространствах и культовых сооружениях, где собиралось много людей. Камни сначала просто укладывали на землю в определенном порядке, потом научились делать составы, скрепляющие их между собой. Мозаичные полы были красивы и функциональны.

Первые мозаики были сделаны из необтесанных камней, из светлой и темной гальки. Чтобы изображение было более изящным, добавляли осколки керамической посуды. Техники мощения постепенно эволюционировали. Сначала это были просто камни, закрепленные раствором. Потом стали делать первые символы типа солярных знаков. Позже в мощении появилась симметрия, стали возникать более привычные нам классические композиции, геометрические и растительные орнаменты. Камни становились меньше, их подгонка – плотнее, цветовой диапазон камней – шире.

Всё более реалистичным становилось изображение. На этом этапе развития галечной мозаики некоторые камни стали подкалывать, чтобы сделать более плотной их укладку. Когда камни стали раскалывать, обнаружили их прекрасную внутреннюю структуру, что дало новый толчок в развитии этого искусства. Мозаика и в наши дни считается небыстрой техникой, несмотря на изобилие современных инструментов для обработки камня. В древние времена всё происходило гораздо медленнее. Мозаичисты работали артелями. Художник рисовал эскизы, предлагая их заказчикам. Саму мозаику делали рабы, которые кололи камни и выкладывали их по эскизу.

- Древние люди жили в каком-то своем ощущении времени, – говорит Артём Скурихин. - В отличие от нас они мыслили в рамках определенной космологии, были буквально пронизаны ею, и сами предметы, которые они создавали, так или иначе вытекали из нее. Очень многое было сделано для древних богов или в честь них, включая сюжеты из мифологии. Боги были близки людям. Люди постоянно взаимодействовали с ними, отождествляя их с силами природы. Изображения воды, растений, животных или птиц были отнюдь не случайны и глубоко символичны, как не случайны были и композиции, составленные из них.

Искусство как арт-Терапия

Натуральный камень, смальта и другие материалы сами по себе могут вдохновить. Но сделать что-то из них своими руками, например, копию мозаики

III века до нашей эры, самому ощутить всё, что тогда чувствовал мастер, – это непередаваемые ощущения. И дело не только в нашей глубинной тоске по древнему восприятию мира, по органичному слиянию с природой. Кажется, что даже руки начинают что-то вспоминать, когда касаются выложенных в особом порядке камней. Как говорит Мария, мозаичисты действительно чувствуют какую-то свою принадлежность к древнему времени.

- Даже когда ты делаешь что-то свое, всё равно так или иначе проступает то, что ты взял, впитал в себя от древних мастеров, – говорит Артём. - В тебе уже все эти минувшие тысячелетия в той или иной форме. Искусство – это всегда путь к себе, узнавание себя, особенно если ты соприкасаешься с какими-то древними аналогами. Кто-то подходит к этому через историю или философию. Наш ключ – материал, через который мы пытаемся постичь себя. И всё же сейчас, несмотря на новые технологии, сделать какие-то вещи, как это было у древних мастеров, почему-то не всегда получается.

- Искусство – это по большому счету передача информации, – отмечает Мария. - Информацию можно передавать в виде материалов-носителей, как, например, мозаики, которая сохраняется веками, давая представление о жизни и культуре древних людей. Сейчас это уже не так важно, потому что каждый может донести свою мысль миллионам людей моментально, просто подключившись к Интернету. Соответственно, чтобы донести какую-то мысль, отпадает надобность затрачивать колоссальные ресурсы. Художники всё больше рисуют на планшетах и меньше – красками.

- Мы находимся в некой точке поворота, когда надобность сакрального искусства начинает отходить, – отмечает художница. - Это медленный процесс, который происходит веками. Мы до сих пор делаем мозаики, строим храмы, ходим в них, но уже огромный пласт людей этого не делает. То же самое происходит с искусством. Живопись, которая нужна была как способ передачи информации в каких-то областях реальности, уходит. Искусство, которое возникало из жизненной надобности, в наши дни стало по сути арт-терапией. Мы оказались в мире, в котором человек уже больше, чем свое тело, он давно перешагнул его границы. Те требования, которые современный мир предъявляет нам, настолько высоки, что мы часто просто не выдерживаем таких нагрузок, всё чаще прибегая к услугам психологов и психотерапевтов.

- Когда ты взаимодействуешь с материалом, тело включается, – говорит Мария. - Оно включается всегда, когда ты делаешь что-то реальное: лепишь из глины, режешь стекло, занимаешься танцами или музыкой. Биологически это просто необходимо. Человеку необходимо движение, необходимо взаимодействие с внешним миром. И тогда, когда это происходит, у человека случается гармонизация. Когда ты что-то начинаешь делать руками, ты просто себя чувствуешь, понимаешь свои возможности и свои ограничения. При этом очень важно преодолевать сопротивление материала. Мозаика – искусство, в котором сопротивление материала очень сильное. Это очень медленный, трудоемкий и многоэтапный процесс. С глиной полегче, но результат часто бывает непредсказуемым. Живопись требует точной моторики. Что бы ни выбрал человек, искусство помогает выжить ему в этом мире. Поэтому сейчас такой огромный спрос на различные виды искусства, так много творческих школ и студий открывается, потому что за этим – будущее.

Учителя и ученики

- Наша деятельность связана именно с человеком, – говорит Артём. - С одной стороны, мы работаем с материалом, будь то краски, витражное стекло, смальта или камни. С другой стороны, это именно взаимодействие человека с человеком. Если к этому подходить с душой, получается, что через материал мы начинаем взаимодействие друг с другом, учась друг у друга чему-то важному.

Помимо постоянных практических занятий, педагоги арт-студии «Камертон» проводят мастер-классы, в том числе высокой интенсивности. Так, например, в рамках выставки «Сопричастие» в библиотеке был создан мозаичный домик Куприна, к которому приложили свои силы около тридцати человек! За несколько часов упорного труда был создан настоящий шедевр.

Есть у художников и постоянные ученики – и в Петербурге, и в Гатчине.

- Когда я пришла в арт-студию «Камертон», у меня появились удивительные ученики, – говорит Мария Скурихина. - Они и сами собрались, как мозаика. Все безумно талантливые люди. Художники, арт-терапевты, декораторы, музыканты... Каждый со своей удивительной историей. Прихожу на занятия не только для того, чтобы научить, но и самому чему-то у них научиться. Наши занятия проходят очень интересно, часто в увлекательных беседах. За эти несколько лет мы действительно объединились. Работы наших учеников выставлялись не только в Гатчине. Некоторые из них можно увидеть и на больших выставках в столичных городах.

Существование мозаичной мастерской в рамках музыкального центра Мария и Артём считают неслучайным.

- Когда мы занимаемся в нашей студии, там часто звучит живая музыка, пение, какие-то интересные композиции. Конечно, это влияет на наше творчество, – говорит Артём Скурихин. - И здесь, в Гатчине, получается какая-то немного другая мозаика. Именно здесь у меня открылось какое-то новое понимание мозаичного искусства – музыкальная мозаика.

Юлия Лысанюк