Турнир Росгвардии – снова в столице Ленобласти

Турнир проводится ежегодно Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в память о погибших сотрудниках. За эти десятилетия мероприятие стало священной традицией службы. В этом году турнир прошел в 29-й раз.

1 августа в Гатчине на стадионе «Спартак» собрались 27 команд подразделений вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы определить самых сильных, быстрых и метких. Присутствовали председатели и члены ветеранских организаций, сотрудники Управления и филиалов УВО, руководство Гатчинского округа, представители духовенства, болельщики.

Традиционно были приглашены почетные гости – члены семей погибших героев. В нижнем храме Павловского кафедрального собора в этот день состоялась панихида с поименным поминовением сотрудников вневедомственной охраны, отдавших свою жизнь при исполнении служебного долга.

На стадионе было представлено современное вооружение и техника Росгвардии, работала полевая кухня, звучала музыка в исполнении духового оркестра. Сотрудники ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти продемонстрировали боевые приемы, используемые при задержании правонарушителей, в программе выступили солисты ансамбля песни и пляски Северо-Западного ордена Красной Звезды и ордена Жукова округа войск нацгвардии РФ.

Турнир открылся торжественным построением. С приветственным словом к присутствующим обратился временно исполняющий обязанности начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Александр Красилич.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, приветствуя участников турнира, пожелала, чтобы 29-й турнир прошел достойно и победил сильнейший:

«Я искренне благодарю вас за ваше отношение к служебному долгу! Вы всегда стоите на защите наших граждан, охраняя их покой и права. Низкий поклон матерям и вдовам погибших сотрудников, спасибо, что вы с нами в этот день! Нынешнему и будущему поколению росгвардейцев я хочу пожелать такого же мужества, решительности, силы и отваги, какими славились их предшественники».

Росгвардейцев приветствовал президент Федерации мас-рестлинга по Санкт-Петербургу Петр Казанский, пожелавший организаторам морального удовлетворения, а спортсменам – победы. Мас-рестлинг, российский вид спорта родом из Якутии, впервые был включен в программу соревнований.

Председатель совета ветеранов вневедомственной охраны полковник милиции в отставке Владимир Гафт в своем выступлении подчеркнул тот положительный факт, что турнир уже второй раз проходит в Гатчине, и пожелал, чтобы на следующий год все присутствующие были в добром здравии и приняли участие в юбилейном – 30-м – турнире.

Организаторы выразили горячую благодарность всем, кто содействовал в проведении мероприятия, и вручили благодарственные письма главе администрации Гатчинского округа Людмиле Нещадим, председателю совета ветеранов вневедомственной охраны Владимиру Гафту и представителю Сбербанка.

С напутственным словом к участникам турнира обратились клирик Павловского собора отец Владимир и имам города Гатчины Ислам Салихов. Память павших сотрудников Росгвардии почтили минутой молчания, матерям и вдовам погибших героев вручили цветы и подарки.

Под звуки марша команды отправились к месту проведения соревнований. С учетом жаркой погоды, в программу состязаний вошла одна эстафета, включающая все основные навыки, которыми должен обладать полицейский: ловкость, быстрота, умение пользоваться оружием и спецсредствами, способность моментально покидать автомобиль и переходить в боевую готовность. На каждом этапе компетентные судьи по определенным критериям оценивали профессиональные умения сотрудника.

По традиции, побеждающее подразделение в качестве приза получает новую служебную машину, на которой будет куда более комфортно выполнять поставленные задачи. И в этот раз новый автомобиль «Москвич» уехал в Колпино: команда МОВО по Колпинскому району Санкт-Петербурга стала победителем турнира.

Второе место заняли росгвардейцы ОВО по Волховскому району Ленинградской области, третье – команда ОВО по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга. Все призеры и участники турнира были награждены ценными призами.

Ежегодный турнир Росгвардии – это дань уважения подвигу павших сотрудников. Каждый раз на торжественное построение росгвардейцы выходят с фотографиями своих погибших товарищей. На 29-м турнире в Гатчине в этом «бессмертном полку» было 26 героев – 26 портретов тех, кто погиб при выполнении служебного долга на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области при обезвреживании преступников на охраняемых объектах, при пресечении противоправных действий.

Гатчина приняла турнир росгвардейцев второй раз подряд. Как заметил исполняющий обязанности начальника УВО войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Красилич, где пройдет следующий – 30-й – турнир Росгвардии, зависит, в том числе, и от муниципальных властей:

«Мы были свидетелями выступления главы гатчинской администрации Людмилы Нещадим и видим, что нас с радушием готовы здесь принимать и содействовать в организации турнира, чему мы очень благодарны! И, я думаю, что Гатчина – это один из основных претендентов на проведение нашего юбилейного турнира».