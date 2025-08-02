В Киришах с размахом отметили день Ленинградской области

Гостей встречала выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел "Город мастеров", где можно было полюбоваться и приобрести уникальные изделия ручной работы. Рядом расположились торговые ряды с сельскохозяйственной продукцией от местных производителей. Гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса" манил ароматами и предлагал отведать блюда на любой вкус.

Стартовал праздничный день с возложения цветов к стеле "Город воинской доблести".

Особую часть торжеств занял областной фестиваль "День детства", где юные жители и их родители могли принять участие в конкурсах, играх и мастер-классах. Как отметил глава региона Александр Дрозденко, приветствуя участников, бюджет Ленобласти неизменно сохраняет свою социальную направленность, а размер поддержки семей с детьми не имеет аналогов в стране.

– Поддержка детства, родительства, многодетных семей и всех, кто нуждается в помощи, – всегда была и останется приоритетом в нашей депутатской работе, – добавил спикер областного ЗакСа Сергей Бебенин. – Мы видим, как год от года растет социальная направленность бюджета, и это отражает нашу общую заботу о благополучии каждого жителя Ленинградской области.

В рамках фестиваля были награждены многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи-юбиляры и молодые семьи. Все они получили ценные подарки из рук заместителя председателя областного парламента Татьяны Тюриной, Уполномоченного по правам ребенка Татьяны Толстовой, начальника регионального управления ЗАГС Ольги Куликовой и заместителя председателя правительства по социальным вопросам Николая Емельянова. Но и это не все: две пары соединились узами брака в день рождения любимой Ленинградской области.

Особое значение нынешние торжества приобрели в связи с тем, что 2025 год проходит в Ленинградской области под знаком Года Команды Победы. Кириши – город, который знает цену мужества, ведь именно здесь, на Киришском плацдарме, шли ожесточенные бои, сыгравшие важную роль в обороне Ленинграда. В память об этих событиях областной парламент в мае этого года установил 4 октября Днем освобождения Киришей от немецко-фашистских захватчиков. И именно сегодня в торжественной обстановке Александр Дрозденко и Сергей Бебенин вручили главам Киришского района Константину Тимофееву и Олегу Беляеву грамоту и памятный знак о присвоении Киришам почетного звания Ленобласти "Город воинской доблести".

Самой креативной частью сегодняшнего праздника стала презентация визитных карточек муниципальных образований региона, отражающих уникальность и достижения каждого района. А самой яркой – торжественная часть праздника, которую открыли почетные гости: Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин обратился к жителям 47-го региона с поздравлением:

– Традиция, которая установилась в последнее десятилетие – встречать день рождения области новыми успехами – работает и сейчас. Ленинградская область в 2025 году увеличивает свои возможности по доходам бюджета. Экономика работает эффективно – это дает нам возможность выполнять все наши социальные программы, оказывать помощь нуждающимся и тем, кто защищает сегодня нас и нашу Родину. И я уверен, что результаты этой работы, в которой участвуют все жители Ленинградской области, будут только улучшаться. Впереди у нас очень важная дата – столетие со дня образования Ленинградской области, и мы подойдем к этой важной дате с еще большими успехами. Жизнь ленинградцев будет улучшаться везде – от Подпорожья до Сланцев, от Луги до Бокситогорска. С днем рождения, Ленинградская область!

Замечательный подарок региону-соседу подготовил Санкт-Петербург: Александр Бельский вручил Александру Дрозденко сертификат на карету скорой помощи.

Губернатор Александр Дрозденко объявил, что в 2026 году празднование Дня Ленинградской области примет Ивангород: "Покажем соседям, что мы абсолютно открыты и готовы к сотрудничеству!" Также 2026 год Ленинградской области был объявлен Годом Команды созидания.

Традиционно в день рождения 47 региона чествовали новых почетных граждан. Ими стали Герой России Валерий Енин и председатель СПК «Будогощь» Владимир Царев.

Подарком для всех, кто разделил этот праздник с киришанами, стала масштабная концертная программа с участием популярных артистов: Дениса Майданова, Зары, Родиона Газманова, групп "Градусы" и "Сурганова и оркестр".

Завершатся праздничные мероприятия красочным фейерверком.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области