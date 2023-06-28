Лето с ГДМ: ни дня без полезных активностей!
Заканчивается июньская трудовая смена в подростковых бригадах Гатчинского Дворца молодежи. По утрам каждого буднего дня они выходят на улицы Гатчины, делая наш город лучше, красивее, чище.
Но ребята не только трудятся на благо всех нас. Они ещё смотрят спектакли и фильмы, участвуют в рок-концертах, танцуют на дискотеках и... Да много чего ещё происходит интересного вокруг нашего ГДМ, на что стоит обратить внимание гатчинским подросткам и их родителям!
Трудовые бригады
Лето — жаркая пора для молодежных трудовых бригад из ГДМ. Как рассказала директор ГДМ Виктория Чернова, в этом сезоне в работе бригад всего примут участие триста подростков — по сто на каждый летний месяц. Работают ребята как обычно — по четыре часа в день. Но теперь, помимо дневной смены, появилась вечерняя.
- Фронт работ по-прежнему широк, - отметила Виктория Сергеевна. - Подростки трудятся в городе - занимаются уборкой мусора на улицах Гатчины и на территории гатчинских парков, участвуют в озеленении дворов, пропалывая сорняки на городских клумбах и в скверах. Часть ребят отправляется на Дворцовую ферму, где также помогают наводить порядок в ее большом хозяйстве. Также ребята работают на спортивных объектах и спортивных площадках.
В этом году трудовые бригады принимают участие в работе добровольческих объединений, направленных на помощь бойцам СВО. В частности, ребята помогают плести маскировочные сети в гатчинских волонтерских центрах «Зов Федотовой». Участвовали они и в разборе и сортировке благотворительной помощи для жителей города Шебекино, которую собирало объединение «Ангелы тыла».
- В этом июне большинство наших подростков — четырнадцатилетние, - говорит Виктория Сергеевна. - Работают у нас в первый раз. Некоторым это дается нелегко: не все еще осознали, что трудовые бригады — это не летний лагерь, а настоящий труд во благо социума. Как обычно, стараемся проводить с ними разностороннюю работу — и культурную, и патриотическую.
В 2023 году у бойцов трудовых бригад подросла заработная плата, которая складывается из разных источников: это и субсидия областного комитета по занятости, и городской и районный бюджет, и Гатчинский Центр занятости. Теперь ребята получают на руки 18 700 рублей, что для подростка, согласитесь, очень даже неплохо!
Требования к документам для оформления в трудовые бригады ГДМ стали гораздо мягче. Набор документов – паспорт подростка с регистрацией, ИНН, СНИЛС. Как обычно, большую часть предоставленных мест занимают ребята из социально незащищенных, многодетных, попавших в сложную жизненную ситуацию семей.
Трудовые бригады традиционно принимают активное участие в городских мероприятиях. Среди них - День защиты детей, Пушкинский праздник, День России, День молодежи и многие другие.
Участвуют ребята и в спортивных мероприятиях. Так, команда «бойцов» ГДМ приняла участие в VI Спартакиаде трудовых бригад Гатчинского района, заняв на ней почетное второе место.
Не забывают взрослые и о культурном развитии подростков. В день рождения Пушкина в ГДМ провели квиз-игру, посвященную Международному дню русского языка. Ребята весело и с пользой провели время, освежили в памяти основные события из биографии классика. Побывали подростки и на презентации книги журналиста Сергея Вахрина «Камчатка-Россия. Петропавловская оборона 1854 года» в библиотеке им. А.С. Пушкина.
В этом году при ГДМ продолжит свою работу губернаторский молодежный трудовой отряд (ГМТО). Точнее, это будет уже два отряда — в июле и в августе. Напомним, главное отличие ГМТО от обычных трудовых бригад — обязательный досуг после работы. После обычного трудового дня бойцы губернаторского отряда обедают, а потом, до шести часов вечера участвуют в различных культурно-образовательных программах и экскурсиях, готовятся к областному спортивно-туристическому слету, который пройдет в августе.
Волонтёрство — каждый день!
Продолжают свою деятельность волонтёры ГДМ, участвуя в городских мероприятиях и патриотических акциях. В частности, команда Дворца приняла активное участие в организации Всероссийского полумарафона «Забег.рф».
7 июня ребята стали ведущими интеллектуальной игры «Р.И.С.К.», организованной движением «Волонтёры Победы». На этот раз эта игра прошла в учебном центре Военной академии связи в деревне Вайялово. А
9 июня актив ГДМ принял участие в прохождении первоначального этапа военно-патриотической игры «Курс молодого бойца».
Ровно в 4 часа утра 22 июня волонтеры ГДМ и студийцы из творческой студии «САМPRO» уже по традиции зажгли огонь памяти на территории мемориального комплекса на ул. Солодухина, присоединившись к общенациональной патриотической акции «Свеча Памяти».
«Даркнету — НЕТ!»
Гатчинский дворец молодежи стал организатором акции «Даркнету — нет!», посвященной борьбе с рекламой наркотических веществ, заполонившей наши населенные пункты. Злоумышленники наносят эту рекламу краской на фасады городских зданий или на асфальт. Там указано, как и где можно приобрести наркотики («Даркнет» - теневая, нелегальная часть Интернета). Во многих кварталах Гатчины такая реклама нанесена практически на каждом доме, и самое страшное, что ее видят дети и подростки, видит наша молодежь.
Акция «Даркнету - нет!» направлена на противодействие этой пропаганде. Это многоэтапный проект, в котором могут принять участие не только волонтеры ГДМ, но и все желающие.
- Сначала мы проводим для ребят тренинг, направленный на первичную профилактику вредных привычек, включая курение или употребление алкоголя, - говорит Виктория Чернова. - Потом организовываем рейды по местам такой рекламы, закрашивая ее. Также у нас предполагается мастер-класс по основам граффити.
Открытые мероприятия летней программы
Помимо трудовых бригад и волонтёрства Дворец молодежи предоставляет подросткам и другие возможности для полезного досуга.
Каждую среду с 17 до 20 часов во Дворце молодёжи проходят встречи в рамках проекта «Кино-
среда». Принять участие в них может любой желающий. Подростки смотрят фильмы разных эпох и жанров, в которых затрагиваются главные ценности — дружба, любовь, взаимовыручка, доброта, отношения. После просмотра они обсуждают увиденное, делятся своими впечатлениями, рассуждают о поднятых в фильмах проблемах. Бонус — чай с печеньем!
По субботам в ГДМ проходят игротеки. Здесь уже собрана большая коллекция увлекательных настольных игр, включая как любимые всеми «Шакал», «Имаджинариум», так и новые, но не менее интересные «Диксит», «Тик-Так-Бум», «Опасные слова», «Денежный поток».
Активное лето с ГДМ завершится традиционным августовским фестивалем «На драйве». Здесь соберутся и ребята из трудовых бригад, и те, кто посещает студии ГДМ, и активисты-волонтеры. На вертолетной площадке в Гатчине будет организован костер с угощением, песнями и дискотекой.
- Эта традиция уже здорово прижилась у нас, - говорит Виктория Чернова. - Для подростков это и прощание с летом и подготовка к началу учебного года. Ребята каждый год ждут с нетерпением этого теплого и романтического события!
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Узнать о том, что происходит в Гатчинском дворце молодежи этим летом, очень просто: достаточно зайти на его страничку «ВКонтакте» или на сайт. Здесь размещаются дайджесты с афишами мероприятий на каждый летний месяц. Теперь можно заранее узнать и запланировать посещение образовательных мастер-классов, уютных игротек и других зажигательных мероприятий во Дворце молодёжи.
Юлия Лысанюк