Лето с ГДМ: ни дня без полезных активностей!

Но ребята не только трудятся на благо всех нас. Они ещё смотрят спектакли и фильмы, участвуют в рок-концертах, танцуют на дискотеках и... Да много чего ещё происходит интересного вокруг нашего ГДМ, на что стоит обратить внимание гатчинским подросткам и их родителям!

Трудовые бригады

Лето — жаркая пора для молодежных трудовых бригад из ГДМ. Как рассказала директор ГДМ Виктория Чернова, в этом сезоне в работе бригад всего примут участие триста подростков — по сто на каждый летний месяц. Работают ребята как обычно — по четыре часа в день. Но теперь, помимо дневной смены, появилась вечерняя.

- Фронт работ по-прежнему широк, - отметила Виктория Сергеевна. - Подростки трудятся в городе - занимаются уборкой мусора на улицах Гатчины и на территории гатчинских парков, участвуют в озеленении дворов, пропалывая сорняки на городских клумбах и в скверах. Часть ребят отправляется на Дворцовую ферму, где также помогают наводить порядок в ее большом хозяйстве. Также ребята работают на спортивных объектах и спортивных площадках.

В этом году трудовые бригады принимают участие в работе добровольческих объединений, направленных на помощь бойцам СВО. В частности, ребята помогают плести маскировочные сети в гатчинских волонтерских центрах «Зов Федотовой». Участвовали они и в разборе и сортировке благотворительной помощи для жителей города Шебекино, которую собирало объединение «Ангелы тыла».

- В этом июне большинство наших подростков — четырнадцатилетние, - говорит Виктория Сергеевна. - Работают у нас в первый раз. Некоторым это дается нелегко: не все еще осознали, что трудовые бригады — это не летний лагерь, а настоящий труд во благо социума. Как обычно, стараемся проводить с ними разностороннюю работу — и культурную, и патриотическую.

В 2023 году у бойцов трудовых бригад подросла заработная плата, которая складывается из разных источников: это и субсидия областного комитета по занятости, и городской и районный бюджет, и Гатчинский Центр занятости. Теперь ребята получают на руки 18 700 рублей, что для подростка, согласитесь, очень даже неплохо!

Требования к документам для оформления в трудовые бригады ГДМ стали гораздо мягче. Набор документов – паспорт подростка с регистрацией, ИНН, СНИЛС. Как обычно, большую часть предоставленных мест занимают ребята из социально незащищенных, многодетных, попавших в сложную жизненную ситуацию семей.

Трудовые бригады традиционно принимают активное участие в городских мероприятиях. Среди них - День защиты детей, Пушкинский праздник, День России, День молодежи и многие другие.

Участвуют ребята и в спортивных мероприятиях. Так, команда «бойцов» ГДМ приняла участие в VI Спартакиаде трудовых бригад Гатчинского района, заняв на ней почетное второе место.

Не забывают взрослые и о культурном развитии подростков. В день рождения Пушкина в ГДМ провели квиз-игру, посвященную Международному дню русского языка. Ребята весело и с пользой провели время, освежили в памяти основные события из биографии классика. Побывали подростки и на презентации книги журналиста Сергея Вахрина «Камчатка-Россия. Петропавловская оборона 1854 года» в библиотеке им. А.С. Пушкина.

В этом году при ГДМ продолжит свою работу губернаторский молодежный трудовой отряд (ГМТО). Точнее, это будет уже два отряда — в июле и в августе. Напомним, главное отличие ГМТО от обычных трудовых бригад — обязательный досуг после работы. После обычного трудового дня бойцы губернаторского отряда обедают, а потом, до шести часов вечера участвуют в различных культурно-образовательных программах и экскурсиях, готовятся к областному спортивно-туристическому слету, который пройдет в августе.

Волонтёрство — каждый день!

Продолжают свою деятельность волонтёры ГДМ, участвуя в городских мероприятиях и патриотических акциях. В частности, команда Дворца приняла активное участие в организации Всероссийского полумарафона «Забег.рф».

7 июня ребята стали ведущими интеллектуальной игры «Р.И.С.К.», организованной движением «Волонтёры Победы». На этот раз эта игра прошла в учебном центре Военной академии связи в деревне Вайялово. А

9 июня актив ГДМ принял участие в прохождении первоначального этапа военно-патриотической игры «Курс молодого бойца».

Ровно в 4 часа утра 22 июня волонтеры ГДМ и студийцы из творческой студии «САМPRO» уже по традиции зажгли огонь памяти на территории мемориального комплекса на ул. Солодухина, присоединившись к общенациональной патриотической акции «Свеча Памяти».

«Даркнету — НЕТ!»

Гатчинский дворец молодежи стал организатором акции «Даркнету — нет!», посвященной борьбе с рекламой наркотических веществ, заполонившей наши населенные пункты. Злоумышленники наносят эту рекламу краской на фасады городских зданий или на асфальт. Там указано, как и где можно приобрести наркотики («Даркнет» - теневая, нелегальная часть Интернета). Во многих кварталах Гатчины такая реклама нанесена практически на каждом доме, и самое страшное, что ее видят дети и подростки, видит наша молодежь.

Акция «Даркнету - нет!» направлена на противодействие этой пропаганде. Это многоэтапный проект, в котором могут принять участие не только волонтеры ГДМ, но и все желающие.

- Сначала мы проводим для ребят тренинг, направленный на первичную профилактику вредных привычек, включая курение или употребление алкоголя, - говорит Виктория Чернова. - Потом организовываем рейды по местам такой рекламы, закрашивая ее. Также у нас предполагается мастер-класс по основам граффити.

Открытые мероприятия летней программы

Помимо трудовых бригад и волонтёрства Дворец молодежи предоставляет подросткам и другие возможности для полезного досуга.

Каждую среду с 17 до 20 часов во Дворце молодёжи проходят встречи в рамках проекта «Кино-

среда». Принять участие в них может любой желающий. Подростки смотрят фильмы разных эпох и жанров, в которых затрагиваются главные ценности — дружба, любовь, взаимовыручка, доброта, отношения. После просмотра они обсуждают увиденное, делятся своими впечатлениями, рассуждают о поднятых в фильмах проблемах. Бонус — чай с печеньем!

По субботам в ГДМ проходят игротеки. Здесь уже собрана большая коллекция увлекательных настольных игр, включая как любимые всеми «Шакал», «Имаджинариум», так и новые, но не менее интересные «Диксит», «Тик-Так-Бум», «Опасные слова», «Денежный поток».

Активное лето с ГДМ завершится традиционным августовским фестивалем «На драйве». Здесь соберутся и ребята из трудовых бригад, и те, кто посещает студии ГДМ, и активисты-волонтеры. На вертолетной площадке в Гатчине будет организован костер с угощением, песнями и дискотекой.

- Эта традиция уже здорово прижилась у нас, - говорит Виктория Чернова. - Для подростков это и прощание с летом и подготовка к началу учебного года. Ребята каждый год ждут с нетерпением этого теплого и романтического события!

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Узнать о том, что происходит в Гатчинском дворце молодежи этим летом, очень просто: достаточно зайти на его страничку «ВКонтакте» или на сайт. Здесь размещаются дайджесты с афишами мероприятий на каждый летний месяц. Теперь можно заранее узнать и запланировать посещение образовательных мастер-классов, уютных игротек и других зажигательных мероприятий во Дворце молодёжи.

Юлия Лысанюк