Петербург в фарфоре и графике

Императорский фарфоровый завод — одно из старейших предприятий России по производству художественных фарфоровых изделий. С 1917 завод получил новое название - Государственный фарфоровый завод (ГФЗ — аббревиатура клейма). В 1925 году предприятию дали другое официальное наименование — Ленинградский фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова (Ломоносовский фарфоровый завод, аббревиатура клейма — ЛФЗ).

И в довоенные, и в советские времена сервизы и статуэтки с клеймом этого завода были желанным подарком во многих домах, служа символом достатка, уюта и благополучия.

Сегодня Императорский фарфоровый завод продолжает выпуск продукции по старым образцам и представляет новые авторские решения. И все же самыми ценными с культурной, исторической и коммерческой точки зрения считаются произведения 1920-1940-х годов, агитационный фарфор и более не тиражируемые авторские предметы.

В коллекции Игоря Смирнова представлены реплики уникальных работ из агитационных довоенных серий, выполненных легендарными художниками Е. Розендорфом, С. Чехониным, Р. Вильде, Н. Данько. Они напомнят посетителю об исторических событиях, происходящих во времена еще молодой советской власти.

Также на выставке можно увидеть изделия, выполненные по работам известных советских скульпторов 1950-1960-х годов. В этих красочных фигурках отражены идеи социализма. На эти годы пришелся расцвет мелкой фарфоровой пластики, которая стала частью повседневной советской культуры. Именно из этого времени в наши дома попадают изящные фарфоровые статуэтки и фигурки животных.

Представлены на выставке и работы современных художников. Экспозицию дополняют графические работы, посвященные Петербургу.

Выставка «Петровой волей сотворëн...» продлится до 16 июля. В рамках выставки в музее истории Гатчины 1 июля в 14 часов пройдет лекция Игоря Борисовича Смирнова «Фарфоровые истории». Стоимость посещения лекций - по входному билету в музей.

Юлия Лысанюк