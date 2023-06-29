Гатчинский район – в числе лидеров «Рейтинга 47» за I квартал

«Рейтинг 47 используется для оценки эффективности работы муниципалитетов Ленобласти уже не первый год и уже близок к тому, чтобы быть максимально взвешенным и справедливым. Рейтинг хорошо показывает балансы в развитии региона. Тем не менее, жизнь не стоит на месте: показатели рейтингования обновляются и корректируются с учетом мнения органов местного самоуправления и органов исполнительной власти региона», – отметил первый заместитель председатель правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

Изменения показателей оценки рейтинга и динамику позиций муниципалитетов представила сегодня на заседании Правительства региона председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Первую позицию рейтинга занимает Киришский район, благодаря высокой оценке по показателям экономики, социальной сферы и управления муниципальным имуществом. На втором месте – Гатчинский район. Следом идёт Сосновый Бор, который имеет высшую оценку в области по позициям рейтинга: «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Комфортная городская среда» и «Управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом». Замыкают пятерку лидеров Тихвинский и Сланцевский районы. Ранее Сланцевский район становился лидером годового рейтинга по итогам 2021 и 2022 годов.

Замыкают рейтинг за I квартал Бокситогорский, Волховский и Всеволожский районы. При этом ни один из районов региона по сумме баллов рейтинга не попал в группу «Неудовлетворительного уровня эффективности».

«Рейтинг 47» применяется для оценки органов местного самоуправления с апреля 2018 года. Результативность работы глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области оценивается по нескольким десяткам показателей в сферах: управление и финансы, управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом, экономика, социальная сфера, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда.