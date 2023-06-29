В Гатчине нужны рабочие руки

Открылось мероприятие модным дефиле: высшая школа дизайна ГИЭФПТ продемонстрировала свою коллекцию, посвященную Дню Победы. Начальник Гатчинского центра занятости Елена Крылова приветствовала участников и гостей ярмарки трудоустройства.

На ярмарке присутствовало более двух десятков работодателей, представлявших различные отрасли экономики – в основном, производственные. Самые востребованные на сегодняшний день специальности – рабочие. На предприятиях Гатчинского района нужны квалифицированные рабочие кадры. Например, завод «Буревестник», регулярно участвующий в ярмарках вакансий, набирает специалистов остродефицитных станочных профессий: токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сварщиков, электромехаников. По словам представителя предприятия, получен хороший заказ, и «Буревестник» ждет новых сотрудников – приглашаются и мужчины, и женщины разного возраста.

- Нам есть, что предложить, но требуются профессионалы. Плюс ко всему, работая у нас, представители рабочих специальностей могут заочно получить высшее инженерное образование и продвинуться по карьерной лестнице, – отмечают на предприятии.

«ОДК-Сервис» (218 АРЗ) приглашает на работу руководителей и специалистов – инженера, экономиста, мастера участка, а также рабочих на производство: слесаря, шлифовщика, дефектовщика, гальваника, маляра и других.

- У нас идет расширение производства, – говорят представители предприятия. – Мы осваиваем ремонт наземных газотурбинных установок по заказу Газпрома, открылся новый цех в Войсковицах, куда требуются свежие кадры.

Предприятие «Полиграф-оформление ФЛЕКСО», занимающееся производством гибкой и картонной упаковки, ждет у себя на производстве печатников флексографской, глубокой и офсетной печати, а также учеников печатника и операторов производственного оборудования. В офисе требуется инженер по качеству.

Северо-Западному производственному комплексу «Элтеза» – производителю железнодорожного оборудования – тоже требуются представители рабочих специальностей: шлифовщик, штамповщик, фрезеровщик, токарь, термист, слесарь-сборщик, а также главный конструктор, ведущий бухгалтер, заместитель главного технолога и прочие.

Свои вакансии на ярмарке предлагало предприятие «Петрополимер», производящее пластиковую упаковку в поселке Сиверский, сетевой универсам «Семишагофф», набирающий целый штат, начиная от директора магазина – и заканчивая подсобным рабочим.

Гатчинская дистанция пути предлагала на ярмарке работу в РЖД: предприятию требуются монтеры пути, дежурные по переезду и сигналисты. Кадры нужны в УМВД России по Гатчинскому району и МОВО, в ПИЯФ, на кондитерской фабрике «Нева». Гатчинская «Баррикада» предлагала целый перечень рабочих вакансий – от стропальщика до пекаря и инженерно-технические должности.

Всем, кто заинтересован в скорейшем и гарантированном трудоустройстве, предлагались вакансии жилищного агентства Московского района Петербурга, которое приглашает на работу механизаторов и работников ручного труда. Проще говоря, дворников и трактористов. На предприятии обновлен парк спецтехники.

Также на ярмарке работали представители гатчинской службы занятости, которые информировали соискателей, как встать на учет на бирже труда, как получить услуги по профориентации и профобучению, принять участие во временных общественных работах, и что нужно для открытия собственного дела.

Постоянный партнер Гатчинского центра занятости – высшая школа дизайна ГИЭФПТ – предлагала гостям мастер-класс и релаксацию одновременно: роспись ткани по трафарету. Представители школы дизайна рассказывали, как можно поступить в учебное заведение и получить профессию дизайнера костюма или интерьера. Эта тема заинтересовала ребят из трудового губернаторского отряда из Дружной Горки. Как пояснили сотрудники ГИЭФПТ, получить среднее специальное образование в школе дизайна можно и при наличии высшего.

В рамках реализации федерального проекта «Моя карьера с «Единой Россией» партактив Гатчинского отделения партии объяснял соискателям, как с политическим и организационным потенциалом партии можно решить вопрос трудоустройства и построить карьеру.

На ярмарке работали представители службы соцзащиты и Гатчинского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Гражданам разъясняли, что такое социальный контракт, и какие произошли изменения в этом вопросе с момента первого этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Так, с 22 мая предпринимателям на развитие бизнеса дается не 100 тысяч рублей, как раньше, а 350 тысяч. Сняты ограничения: теперь подать заявку на получение выплаты в размере до 350 тысяч рублей на открытие своего дела может даже тот, у кого в прошлом было зарегистрировано ИП.

В течение трех часов работодатели информировали соискателей, проводили собеседования, раздавали буклеты и визитки. Рабочие руки нужны везде.

- Работы в районе в избытке, – говорит Елена Крылова. – Большой плюс этой ярмарки в том, что в течение короткого времени можно не только получить исчерпывающую информацию, но и трудоустроиться на одно из предприятий Гатчинского района.

Ярмарки «Работа России» прошли по всей стране. Сезон больших районных ярмарок трудоустройства начнется в Гатчине в сентябре.

Екатерина Дзюба