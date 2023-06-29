В Ленобласти растет число социальных предпринимателей

«Этот статус в 2023 году уже присвоен 300 субъектам бизнеса, до конца года эта цифра увеличится до 500. Социальные предприятия получают от государства и региона налоговые льготы – всего 1% от дохода. В этом году почти 100 предприятиям одобрены гранты до 500 тыс. рублей, на общую сумму почти 50 млн рублей, еще 80 получили субсидии из областного бюджета на общую сумму 30 млн рублей», — отметил, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

28 июня отмечается Международный день социального бизнеса. В Ленинградской области такие предприниматели помогают решать социальные задачи и обеспечивают рабочими местами, в том числе социально уязвимые категории граждан.