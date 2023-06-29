В ночном пожаре в Гатчине пострадал мужчина
В Гатчине на улице Хохлова,8 в ЖК «Орлова роща» ночью загорелась квартира на 8 этаже.
Рубрики: Происшествия
В МЧС в 02.43 поступило сообщение о пожаре. На месте происшествия работали дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей Ленинградской области.
Сотрудники МЧС ликвидировали очаг возгорания, который распространился на площади 36 квадратных метров. В 03:24 пожар был ликвидирован.
В результате пожара пострадал владелец квартиры. 33-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, у него диагностировали рану головы и отравление продуктами горения.
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