Молодёжный совет Гатчинского района: только вперёд!

Первым участников Молодёжного совета приветствовал первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

- У нас очень активная молодёжь, и это радует, - отметил Сергей Иванович. - Молодцы! Удачи, успехов и движения только вперед!

От имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко молодых людей с их праздником поздравила руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина.

- Дорогие молодые люди! - обратилась к ребятам Людмила Павловна. - Время летит незаметно, поэтому берите от молодости всё, что только можно — но только самое лучшее, положительное! Будьте активными, интересуйтесь всем, читайте, участвуйте во всех мероприятиях, путешествуйте, учитесь. Вы всё можете сделать, пока молодые. И не забывайте, что в единстве – наша сила!

В рамках мероприятия молодым активистам и специалистам по молодежной политике Гатчинского района были вручены благодарственные письма от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, Федерального агентства по делам молодежи, Ассоциации волонтерских центров, губернатора Ленинградской области, председателя комитета по молодежной политике региона.

Среди прочих заслуженной наградой отмечен педагог дополнительного образования Войсковицкой школы №2, победитель Всероссийского конкурса «Территория успеха» в номинации «Лучший педагог-куратор» Александр Кузьменко. Напомним, что ученический совет Войсковицкой школы №2 занял шестое место во всероссийском отборочном этапе, став лучшим среди всех школ Ленинградской области. Наградой за выход в финал для войсковицкой команды стала целая смена во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Там же, в Туапсе, в начале мая состоялся финал конкурса «Территория успеха». По итогам финальных испытаний ученический совет Войсковицкой школы № 2 вошел в число победителем конкурса в номинации «Лучший совет обучающихся», заняв третье место.

Александр Кузьменко рассказал о том, как проходила эта триумфальная смена в «Орлёнке», и показал видеоролик, который сделали сами ребята. Большой интерес у собравшихся в коворкинг-центре вызвала композиция, представленная в качестве презентации на конкурсе «Территория успеха». Эту искусно выполненную из пластилина 3D-модель ученического совета изготовила десятиклассница Войсковицкой школы №2 Ульяна Пресняк.

Еще одну награду вручили студенту ГИЭФПТ Герману Вакину. Он стал победителем XXXI Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна», который прошел в этом году в Перми. Герману был вручен специальный приз за «сценическую самобытность» в номинации «Художественное слово» - за номер «Монолог тряпичной куклы».

В этот день были награждены волонтеры клуба «Тайро» Артем Самуйлов, Анастасия Уткина, Алёна Олина, Диана Василюк - за активное участие в общественно-значимых мероприятиях Гатчинского муниципального района, неравнодушие, отзывчивость, желание быть полезным обществу и людям, оптимизм и веру в добро.

Также на совете в коворкинг-центре обсудили вопросы проведения молодежного форума «Гром», который состоится в сентябре на базе оздоровительного лагеря «Маяк» в Вырице.

Юлия Лысанюк