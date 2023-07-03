«Дым над водой» - встречаем в Гатчине 29 июля

В этом году организатор фестиваля - симфонический оркестр Ленинградской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Голикова соберет зрителей в Гатчине, на Филькином озере, а пейзаж Приоратского парка и водная гладь станут природными декорациями яркой шоу-программы.

На главной сцене фестиваля в смелых музыкальных экспериментах вновь соединятся изящество академической школы, сочинения современных композиторов, неожиданные кроссоверы, драйв рок-культуры и неподражаемое звучание российских и зарубежных хитов в авторских версиях для симфонического оркестра.

На малой сцене фестиваля откроет свои двери арт-лаборатория. Гостей ждут музыкальные мастер-классы и лекции, интерактивное участие в которых станет увлекательным как для взрослых, так и самых юных гостей фестиваля.

Участники гала-концерта: Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»), Евгений Дятлов, Этери Бериашвили, Дмитрий Янковский, Астемир Апанасов, Ольга Пудова, группа «Беz Б» и многие другие артисты.

Ведущий дневной программы: Андрей Коростелёв.

Ведущие гала-концерта: Мария Киселева и Юрий Балтачев.

Режиссер программы: Александра Победоносцева

Вход на фестиваль – традиционно свободный.

Подробности на сайте: https://smokeonthewater.ru/

Группа: Open-air "Дым над водой"