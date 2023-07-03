Финалист «Большой перемены» – ученик Гатчинского лицея № 3

Вадик перешел в шестой физико-математический класс Гатчинского лицея № 3. Он пять лет удерживает звание отличника в школе и единственный из Гатчинского района вошел в число финалистов «Большой перемены» в своей возрастной группе. Его наставником при подготовке к конкурсу была Олеся Валерьевна Маточинская – учитель математики лицея № 3 и, по совместительству, мама конкурсанта.

- Это первый опыт участия гатчинских школьников в младшей категории «Большой перемены» – пятых, шестых и седьмых классов, – рассказывает Олеся Валерьевна. – Отборочный тур проходил онлайн. Вадик выбрал тему «Познавай Россию». У младших участников конкурс проводился в виде игры: дети переписывались в чате с разными персонажами «Перемены», выполняли задания и получали баллы. В ходе игры проверялась логика, эрудиция, коммуникабельность, отзывчивость.

…По результатам этой игры Вадик Маточинский набрал практически максимальное количество баллов. Обязательной задачей стояло написание поста в соцсети «ВКонтакте» на тему доброты. В своем эссе Вадик поставил всеобъемлющий вопрос: «Что делает человека счастливее, и что такое «добро»?»:

«Если я буду заниматься добрыми делами: помогать больным, бедным и бездомным, но при этом не чувствовать в сердце любви, то зачем всё это? Добро без любви ничего не значит… Я расскажу о своем смысле жизни. Меня окружают добрые люди – это мои родители, учителя, друзья, я учусь у них. Мы вместе стараемся сделать этот мир чуточку лучше. А чтобы это получилось, нужно «делиться счастьем». Так говорит моя мама».

Вадик рассказал, что в его представлении значит «делиться счастьем»: участвовать в школьных концертах и поднимать учителям и ребятам настроение. Помогать маме по дому, чтобы она становилась чуточку счастливее. Отправлять письма и посылки детям Донбасса и бойцам на фронт – наша забота поддержит их в трудный момент. А еще надо беречь природу и проводить экологические акции, чтобы делать счастливее нашу планету. Вот как это, оказывается, просто – делиться счастьем…

…Также на конкурсе ребята, выбравшие направление «Познавай Россию» должны были представить свою малую родину – в любом формате, при помощи группы поддержки. Вадик Маточинский выбрал представление в стихах: вместе со старшей сестрой Варей они записали видео на фоне Гатчинского дворца.

- Мы прочитали «Песню о Ленинградской области» Мани Тяпкиной, в которой рассказывается, насколько силен и красив наш регион. А завершили мы свой клип гимном Ленинградской области, с моими фотографиями из разных уголков нашего края, – поделился Вадик.

Завершающим испытанием стало онлайн-собеседование – своего рода психологический тест, проверка морально-нравственных качеств и решение логических задач, когда ребенок отвечал на вопросы перед камерой в течение 50 минут. Вадик справился успешно и, в результате, будет представлять Ленинградскую область и Гатчину в финале «Большой перемены». Его ждет незабываемый месяц в «Артеке» – с финальной игрой в команде ребят 11-14 лет.

Почему пятиклассник – самый младший представитель в когорте игроков «Большой перемены» – решился на участие во всероссийском конкурсе? Вадик Маточинский признался, что хотел повторить путь старшей сестры, которая три года назад стала финалисткой «Большой перемены», но не победила: «Я подумал, может быть, у меня получится…».

Стать победителем «Большой перемены» – задача максимум. Но одну большую победу гатчинский школьник уже одержал: с честью выполнил все задания и вышел в финал всероссийского конкурса – федерального проекта. А главное, все рассказанное в посте о доброте – чистая правда: в свои одиннадцать лет Вадик очень хорошо умеет «делиться счастьем» и делает это с удовольствием.

Екатерина Дзюба