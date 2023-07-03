Культурный центр «Загвоздка» из Гатчины получил федеральную поддержку

«Семь из двенадцати победителей второго конкурса фонда культурных инициатив – это проекты социально ориентированных некоммерческих организаций региона, которые нам хорошо знакомы. В сравнении с первым конкурсом число победителей из Ленобласти увеличилось на треть, а сумма грантов от фонда составит почти 24 миллиона рублей. Комитет общественных коммуникаций вместе с региональными ресурсными центрами поддержки НКО оказывают конкурсантам помощь в подготовке заявок, и затем – в организационном и информационном сопровождении проектов-победителей. Ждем еще больше креативных областных инициатив на новых конкурсах фонда», - отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Среди победителей конкурса – культурные инициативы социально ориентированных НКО региона: АНО культурный центр «Загвоздка» с проектом «Гостеприимный Мариенбург», АНО «Арт-Хижина» с проектом «У авангарда русское сердце» по популяризации среди молодежи креативных достижений авангардного искусства, конный спектакль под открытым небом «Осторожно, Гулливер!» для детей из социальных учреждений Ленобласти от «Конно-драматического театра «ВелесО», проект «Театр диковинок Чёрной курицы» – театрализованные встречи с героями литературных произведений в пространстве загадочных Саблинских пещер в Тосненском районе от Ленинградской областной общественной организации «Сохранение природы и культурного наследия» и другие.

Фонд культурных инициатив был создан 17 мая 2021 года по инициативе президента России Владимира Путина.