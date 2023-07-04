Дипломы, благодарности и медали – будущим медикам

В этом году до диплома дошли 40 студентов - 24 медицинских сестры/брата и 16 фельдшеров (из 62 начавших обучение).

- Мы с вами много пережили за время учебы: и ковид, и дистант, и реорганизацию колледжа. Вы поступали в одно учебное заведение, а выпускаетесь уже из другого. Тем не менее, вы дошли до дипломов, но это – не финишная точка, а только начало вашего развития и большой профессиональной дороги. Удачи вам на этом пути!» - обратился к выпускникам руководитель Гатчинского филиала ЦНПМР ЛО Алексей Саверский.

Выпускницы факультета «Лечебное дело» Екатерина Герасимова, Алина Смирнова и Екатерина Павлова получили дипломы с отличием, 17 будущих медработников были отмечены благодарностями регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Ленинградской области Татьяны Мотенковой за развитие добровольчества и волонтерства в Гатчине.

Медицинские сестры Татьяна Багрова, Анна Дергачева и Варвара Жималина, медбрат Константин Полуэктов и фельдшер Сергей Слободчиков из рук председателя профсоюзного комитета Татьяны Пищаевой получили памятные медали от Профсоюза работников здравоохранения РФ за работу в ковидных стационарах во время пандемии COVID-19.

- Я очень надеюсь, что большинство из вас останется в медицине. И вам, и даже тем, кто не будет работать в этой сфере, я желаю сохранить призвание помогать людям. Терпения вам, хороших пациентов и спасибо за вашу работу и помощь медикам во время пандемии! - поблагодарила ребят Татьяна Васильевна.

С успешным окончанием учебы и получением дипломов вчерашних студентов поздравила преподаватель специальных дисциплин, старшая медицинская сестра операционного блока Гатчинской больницы Ольга Андреева. За активную работу по подготовке будущих медиков Ольге Андреевне - единственной медицинской сестре больницы, преподающей в филиале ЦНПМР ЛО, члену государственной итоговой аттестационной комиссии - была вручена Благодарность Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области.

Благодарность получила и чета Павловых - Андрей Сергеевич и Ирина Валерьевна, около двух десятков лет отдавшая Гатчинской больнице, в настоящее время - сотрудник Сиверской подстанции станции скорой медицинской помощи. Они были отмечены за достойное воспитание детей и активное участие в их будущем: сын и дочь Павловых, Екатерина и Иван, в один день получили дипломы медицинских работников. Кроме того, недавно они стали победителями областного конкурса среди студентов.

- Будьте добрыми, знающими и любящими свою профессию людьми, где бы вы ни работали, - напутствовала выпускников преподаватель специальных дисциплин Гатчинского филиала ЦНПМР ЛО Надежда Дрынова.

- У вас впереди еще один ответственный момент – это государственная аккредитация. Я уверена, что у вас всё получится. Вы же не зря сюда пришли и столько сил и времени положили на учебу. Удачи вам и в добрый путь! - добавила методист Гатчинского филиала ЦНПМР ЛО Нина Кривошапко.

- Мы вас вырастили и, конечно, ждем вас в наших рядах как полноправных коллег. Растите, становитесь профессионалами, - отметила главная медицинская сестра Гатчинской больницы Наталия Земко.

- Как врач хочу сказать, что труд медицинских сестер очень важен, нужен и неоценим. Вы уже познакомились с нашей больницей во время учебы и практики, и теперь мы ждем вас в нашу большую медицинскую семью. Всегда поможем, подскажем, научим, - напутствовала выпускников заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Дымнич.

В ответном слове Алина Смирнова от всех вчерашних студентов поблагодарила преподавателей за честность и открытость, за терпение и понимание, за поблажки, когда они были возможны и за «пинки», когда они были необходимы, и пожелала педагогам способных и талантливых студентов и «неминуемого счастья в жизни»!





Пресс-служба Гатчинской КМБ