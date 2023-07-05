«Хочу всё знать и всё уметь!»

Лекции и практические занятия по кинетическому искусству проходят в рамках проекта «Мастерская «Весёлый ветер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

- Это новый проект, ставший естественным продолжением проекта по кинетическому искусству «Весёлый ветер», - говорит руководитель центра «Загвоздка» Евгений Климов. - Каждый из участников может не только непосредственно познакомиться с кинетическим искусством, но и пройти путь от идеи до самостоятельного создания арт-объекта - кинетической скульптуры. В дальнейшем планируется использовать эти арт-объекты для создания парка флюгеров на территории центра «Загвоздка».

Творческий проект «Веселый ветер» стал очень популярным как среди взрослых гатчинцев, так и среди детей из творческих объединений и организаций социальной направленности.

Самые желанные гости мастерской Евгения Климова - конечно же, дети. Это и учащиеся Детской художественной школы города Гатчины, и воспитанники приюта «Дарина», и ребята с ограниченными возможностями по здоровью.

На этот раз на встречу с кинетическим искусством пришли воспитанники детского приюта при Гатчинском центре реабилитации детей и подростков «Дарина». Такая возможность у них появилась благодаря проекту «Дарю добро», который реализуют волонтеры Гатчинской Школы третьего возраста.

- Главная цель проекта — зародить интерес к кинетическому искусству и к творчеству вообще, - говорит Евгений Климов. - Для многих детей, особенно из приюта, все происходит в первый раз. В первый раз они могут взять в руки молоток и забить гвоздь, в первый раз режут по металлу и ставят заклепки. Они учатся из плоскости делать объём, то есть не только работают руками, но и подключают к этому процессу голову.

В мастерской художника кинетической скульптуры Евгения Климова в этот день все бурлит, кипит, режется и клеится — сегодня здесь проходит мастер-класс по изготовлению бумажных лягушек особо прочной конструкции.

Из бумаги, как известно, можно творить настоящие чудеса. Как работать с простыми чертежами? Как обычную тонкую бумагу сделать послушной и пластичной в твоих руках? Как ее сделать жесткой, а конструкцию из нее устойчивой? Что с ней происходит, если ее касается обычная авторучка? Обо всем этом рассказал детям уникальный специалист по конструированию объемных объектов из плоского материала, преподаватель с многолетним стажем Борис Пантелеев. А потом все вместе стали мастерить из бумаги забавных глазастых лягушек.

- Мы с детьми стараемся приходить сюда почаще, - говорит куратор проекта «Дарю добро» Вера Бондарева. - Они учатся резать по металлу, делают свои собственные маленькие флюгеры, участвуют в создании большого флюгера. Сегодня они с огромным удовольствием делают бумажных лягушек. Борис Пантелеев — уникальный мастер и отличный педагог. Дети очень любят с ним встречаться. Летом, во время школьных каникул, наших детей особенно трудно чем-то занять, и мастерская Евгения Климова — замечательная возможность сделать это не только интересно, но и с пользой для них.

У ребят, которые сегодня пришли на занятие в мастерскую «Веселый ветер», глаза горят — особенно у мальчишек. Для них это возможность погрузиться в атмосферу творчества и настоящего мужского дела, а может быть, даже сделать первый шаг в будущую профессию.

Трофиму — двенадцать лет, он собирается стать автослесарем.

- Мне здесь очень нравится, - говорит он. - Прихожу сюда делать самые разные поделки. Я люблю работать руками. Уже умею вырезать из железа, даже делать сварку по металлу. Конечно, с металлом работать сложнее, чем с бумагой, но для меня чем сложнее, тем лучше.

- Здесь можно не только посмотреть, как работают другие, но и сделать что-то своими руками, - говорит 11-летний Артём. - Я узнал, как работать с металлом, как пилить и делать заклепки. Сам сделал оленя из железного листа. Еще я сделал здесь свой первый флюгер. В будущем я хотел бы стать мастером по металлу — работать в кузнице, ковать мечи и ножи.

Кстати, во дворе мастерской уже стоит настоящий флюгер, который создавался вместе с ребятами из «Дарины». Практически каждый из детей приложил к нему свою руку.

- Мне ещё многому хочется научиться, - говорит Артём. - Я бы хотел лепить из глины, резать по дереву. Здесь в мастерской много таких штук, на которые посмотришь, и хочется сделать такое самому. У Евгения на втором этаже есть всякие механические штуки, его кинетические работы — это очень здорово, это очень меня увлекает!

Лягушки у ребят получились очень разными — каждая со своим характером. Мастер-класс плавно перешел в душевное чаепитие с вкусной пиццей, обсуждением происходящего в мастерской и в... ещё один мастер-класс — на этот раз по работе с боксерской грушей, который провел для мальчишек Евгений Климов.

Юлия Лысанюк