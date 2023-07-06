В Гатчине прошли учения – отрабатывали взрыв газа

В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в многоквартирных жилых домах, подобная ситуация была положена в основу сценария учений.

Успешное решение задач по ликвидации нештатных аварийных ситуаций на объектах газораспределения и газоснабжения в значительной степени зависит от уровня подготовки и слаженных совместных действий руководящего состава и специалистов. В учении приняли участие все службы жизнеобеспечения Гатчины, которые задействуются в случае чрезвычайной ситуации, в том числе МЧС, специалисты Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района, газовая служба, аварийная, МУП ЖКХ г. Гатчины, скорая помощь, полиция, Росгвардия, Россети, «Водоканал». Общая численность привлекаемых сил и средств составила около двух десятков единиц техники и более 40 человек личного состава. Руководил учениями первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

- Это плановое занятие. По замыслу, взрыв газа произошел на 4-м этаже. Есть пострадавшие, поэтому сначала идет их спасение, госпитализация. Также идет тушение пожара и разбор завалов, - пояснил подполковник внутренней службы Евгений Мясников и заверил, что объединенная команда с поставленной задачей справится.

Совместными усилиями участников учений чрезвычайная ситуация была оперативно устранена. Разбор учений показал четкость и слаженность действий всех аварийно-спасательных формирований и служб, оснащенность приборами и оборудованием, необходимым для ликвидации последствий подобных ситуаций.

Татьяна Можаева