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В Приоратском парке открывается выставка семейных фотографий «Милый Приорат»

8 июля, в День семьи любви и верности, на берегу живописного Филькиного озера открывается фотовыставка «Милый Приорат». На стендах будут представлены фотографии из семейных архивов, которыми поделились жители Гатчины.

Рубрики:  Культура

В рубрике «О, старый парк, дремотный и тенистый» удалось создать яркую галерею фамильных портретов, сделанных на фоне Приоратского парка в разные времена года. 

По теме «Сколько раз бывали в парке» собраны снимки, на которых семьи активно проводят время в Приорате – занимаются спортом, рисуют, играют. Несколько семей поделились старыми архивными фотографиями прошлых лет, в том числе 60-х годов XX-го столетия.

 Выставка продлится до 27 июля.