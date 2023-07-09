Всё начинается с семьи!

Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка - полевой цветок, символизирующий чистоту и любовь. Гатчинский праздник открылся театрализованным прологом – лирической композицией «Ромашки – цветы» в исполнении театра-костюма «Катюша» под руководством заслуженного работника культуры РФ Людмилы Ивановой.

- Россия всегда ассоциировалась с семьей. Мы всегда были богаты семейными традициями. Семья – это наша вера, любовь, наше взаимопонимание – это наше все! А защиты Родины, Отечества – это защита семьи, - сказал в приветственном слове глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

Очень тепло поздравила гатчинцев и гостей города глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- День семьи, любви и верности - праздник современный. Он молод, но своими корнями уходит глубоко в историю нашего государства. Мы все разные, наша семья – наша Россия - огромная, многонациональная. Мы каждый занимаемся своим любимым делом: сеем хлеб, работаем у станка, растим детей, заботимся о здоровье, обеспечиваем безопасность. И у каждого есть свое место под солнцем. В основе нашей семьи лежит любовь. И о любви, как и о семье, мы говорим бесконечно, потому что все начинается с семьи. И пусть так будет всегда! – сказала Людмила Нещадим.

От депутатов Законодательного собрания Ленинградской области участников праздника приветствовал областной парламентарий Александр Русских. Он отметил, что семья является надежным тылом каждого человека: если счастливы и здоровы дети – значит, счастливы и родители, если счастливы и здоровы родители – значит, счастливы и дети.

- Мы с вами вместе живем в одной дружной ленинградской семье. Желаю всем жить в мире! – сказал Александр Русских.

По традиции в начале праздника прошла торжественная церемония вручения общественных наград самым уважаемым семьям, которые прожили в браке более четверти века.

В этом году за содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, достойное воспитание детей, сохранение семейных и нравственных ценностей, в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности» медалью «За любовь и верность» награждены три семьи Гатчинского района.

Виталий Степанович и Татьяна Александровна Челноковы проживают в деревне Малые Колпаны. Их семейный стаж уже более 50 лет. Глава семьи – Виталий Степанович имеет большой трудовой стаж. Он - специалист по наладке станков с ЧПУ. На заслуженный отдых ушел только в 70 лет. Татьяна Александровна более 40 лет проработала поваром в детских учреждениях. Виталий Степанович и Татьяна Александровна воспитали троих сыновей. Все сыновья отслужили в армии, работают, имеют свои семьи. В семье Челноковых три внучки и внук.

Семейный стаж жителей села Рождествено Виктора Никитовича и Любови Ивановна Бакановых тоже более 50 лет. Глава семьи – Виктор Никитович работал водителем, бригадиром полеводческой тракторной бригады, а после выхода на пенсию был приглашен на работу охранником в музей «Дом станционного смотрителя». Любовь Ивановна по профессии повар и осталась верна этой профессии всю трудовую жизнь. Виктор Никитович и Любовь Ивановна воспитали двух дочерей. В семье Бакановых три внучки и внук.

Николай Иванович и Лариса Алексеевна Преображенские из города Гатчины связаны семейными узами более 52 лет. Глава семьи – Николай Иванович – священнослужитель Санкт-Петербургской епархии, митрофорный протоирей в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга. Лариса Алексеевна более 34 лет проработала архивистом в Центральном Военно-морском архиве. Николай Иванович и Лариса Алексеевна воспитали четырех детей - сына и трех дочерей. Все дети получили достойное образование, имеют свои семьи. В семье Преображенских две внучки и пять внуков.

Для всех влюбленных прозвучала песня «Гимн семье» в исполнении ведущей праздника Евгении Витенко.

Счастливая семья согрета женской нежностью, ее заботой, любовью. На сцене праздника гатчинцам были представлены красавицы земли гатчинской и их семьи. «Миссис Гатчина», «Миссис Ленинградской области» и другие победительницы конкурсов красоты разных лет, а также создатели этих конкурсных проектов. Вместе с ними свою долю аплодисментов получили их мужья, дети и внуки, так же участвовавшие в праздничном событии.

Праздник продолжился музыкальными подарками на самый разнообразный вкус. Гатчинцев и гостей города порадовало выступление ансамбля «Горница», городского эстрадно-духового оркестра, ВИА «Гараж», ВИА «Конкурент» и ВИА «Седьмое небо».

Для детей были организованы мастер-классы по изготовлению ромашек из бисера и народных кукол-столбушек, спортивный конкурс, аквагрим. Целый день работали фотозоны, где каждая семья могла запечатлеть себя на добрую память.

Татьяна Можаева

Фото автора и Анастасии Новожиловой