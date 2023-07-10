Курбан-байрам в Гатчине
Более 90 человек собрал праздник Курбан-байрам в Гатчине. Его организатором по традиции выступила общественная организация – «Татарско-башкирское общество «Юлдаш» города Гатчины и Гатчинского района.
Открывая мероприятие, председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов поздравил всех мусульман с праздником.
Как всегда, общество «Юлдаш» пригласило на Курбан-байрам гостей разных национальностей и конфессий.
Руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим в своем поздравлении поблагодарили членов общества за большой личный вклад в развитие и процветание Гатчины и района во всех направлениях, ведь среди членов общества есть люди самых разных профессий - учителя, строители, врачи, военные, бизнесмены.
Помощник депутата Людмилы Тептиной - Азамат Рабидинов – передал поздравления от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.
Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир хазрят Хусаинов прочитал поздравление от Духовного лидера мусульман России шейха Равиля Гайнутдина и рассказал об истории и традициях Курбан-байрама.
Праздник прошел в теплой обстановке за большим хлебосольным столом.
В завершение Ильяс Норов поблагодарил всех своих единомышленников за активное участие в жизни общества.
Татьяна Можаева