«Милый Приорат» на фотографиях гатчинцев

Семейная фотовыставка «Милый Приорат» разместилась на берегу озера Филькино. На стендах представлены фотографии из семейных архивов, которыми поделились жители города Гатчины.

В рубрике «О, старый парк, дремотный и тенистый» можно увидеть галерею самых разнообразных фамильных портретов, сделанных в разные времена года на фоне Приоратского парка.

Под рубрикой «Сколько раз бывали в парке» собраны снимки, на которых семьи активно отдыхают на просторах Приоратского парка – занимаются спортом, рисуют, играют. Много счастливых лиц!

Для любителей истории будут интересны старые фотографии, на которых можно видеть, каким был Приоратский парк и его озера, как отдыхали гатчинцы, в том числе в 1960-х годах.

Выставка уже получила много положительных отзывов. Люди приходят, чтобы сфотографироваться рядом со своими снимками, на некоторых из которых они запечатлены почти 60 лет назад.

Выставка «Милый Приорат» продлится до 27 июля.

Татьяна Можаева