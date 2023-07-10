В Дворцовом парке Гатчины поселились две пары лебедей

Как сообщили в ГМЗ «Гатчина», в родном питомнике их окружало множество пернатых, и таких просторов новосёлы ещё не видели. Специалисты сравнивают питомник с большой коммуналкой, а Гатчинский парк – с роскошной усадьбой. Впрочем, даже для того, чтобы освоиться в царских условиях, лебедям понадобится время.

С первой минуты стало ясно, что у пар разный характер: одна вышла на воду стремительно и явно наслаждаясь, другая – степенно и даже осторожно. Здесь они будут жить круглый год: низких температур лебеди не боятся, но при одном условии, что они будут сыты.

Сотрудники музея-заповедника напоминают гостям парка, что кормить лебедей нужно только полезными продуктами. Калорийные булки лучше оставить дома, а вот специальному корму, овсянке, просу или пророщенной пшенице птицы будут рады. Готовите салат – не забудьте о пернатых: их можно угощать тертой морковью, мелко нарезанной капустой и даже листьями одуванчика. За здоровьем и лебедей, и уток тщательно следят сотрудники дворцовой фермы, не допуская перекорма и антисанитарии.

А еще лебеди – в сфере постоянного внимания общественности: жителей Гатчины и туристов из разных городов России. Многие хотят узнать, как складывается судьба предшественника четверки пернатых – лебедя Гоши. У него тоже новоселье - теперь Гоша живет в «Охта-парке»: специалисты уверены, что новые условия больше соответствуют его индивидуальности.

Каждый лебедь – это характер. Еще немного, и решится вопрос о том, как назвать четверых обитателей Белого озера в Гатчине. Вариантов множество, но у желающих еще есть возможность предложить что-то особенное или проголосовать за наилучшие имена на странице музея-заповедника «Гатчина» ВКонтакте.

Выбирая имена, нужно помнить, что гатчинские лебеди - очень юные. Первой паре пять лет, второй четыре года: потомством они еще не обзавелись. Четыре персонажа – полный комплект для «Танца маленьких лебедей». Но в мировой хореографии известны случаи, когда балерин в этом танце было не четыре, а больше.

В музее-заповеднике «Гатчина» надеются, что через год и на Белом озере появятся новые маленькие лебедята.

Текст и фото – пресс-служба ГМЗ «Гатчина»