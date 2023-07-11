Ромашковое настроение

Организаторами мероприятия выступили библиотека-филиал №2 «ЧУДО» (заведующая Ирина Петрова, библиотекари Татьяна Андреева и Валентина Колесникова), а также доброволец Школы третьего возраста Гатчинского района Ольга Гаврилова.

В ноябре прошлого года указом президента России были утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Конечно, указом нельзя сразу сделать человека честнее, милосерднее, заставить полюбить свои историю и язык, уважать старших. Евангелие ясно говорит об этом: «На таковые нет закона». Зато для нас этот документ означает одно – тема фундаментальных ценностей вводится в правовую систему. Сейчас именно институты образования и культуры, в том числе библиотеки, оказались на переднем крае борьбы за человека, личность, особенно за детей.

Это уже второе мероприятие библиотеки «ЧУДО» на свежем воздухе (24 мая состоялся День славянской письменности и культуры). К общей радости, к нам пришли ребята-гитаристы: студент Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Павел Батурин и школьник Павел Иванов. Их песни были встречены аплодисментами.

Нашим ветеранам были предоставлены стулья в «партере», а на «галёрке», рядом, шёл конкурс «Нарисуй свою семью». Жанры были самые разные: «кубизм», «абстракционизм», «наивное искусство», «реализм». Больше всего среди детей было желающих прочесть стихи или спеть песню о семье. Одна девочка с флюсом после удаления зуба читала с трудом, сквозь слёзы… Она получила приз и за мужество.

Чудесные поделки-куколки в качестве призов принесла курсистка Школы третьего возраста Алевтина Стулова, давний друг библиотеки.

Азартно споря, взрослые выясняли в кулинарном конкурсе – что это за крупа и из какого растения приготовлена. Оказывается, подзабыли мы еду наших предков…

Книголюбы бились за победу в интересной литературной викторине «Родственники в названии книги».

Доброжелательных и весёлых ведущих ребята совсем не стеснялись, веселились, пели песни, стояли в очереди за призами. Ольга Гаврилова специально для праздника сочинила два стихотворения – «Папин выходной» и шутливое «Вредные советы для школьников», в котором есть такие строки:

Ни за что не рассказывай папе,

Что умеешь пилить и строгать,

Ведь тогда он поймёт, что ты взрослый

И сумеешь другим помогать.

Конечно, поговорили о Петре и Февронии – примере любящей счастливой семьи. Ребята изобразили жестами счастье. Ведущие рассказали, что в Евангелии есть его рецепт «Заповеди блаженства»: не гордись, умей прощать, мирить ссорящихся.

Так совпало, что в «Гатчинской правде» от 4 июля этого года есть статья о финалисте конкурса «Большая перемена», пятикласснике лицея №3 Вадиме Маточинском. Он повторяет те же слова и призывает всех делиться счастьем, радостью, думая не только о себе, помогая маме, друзьям, делая подарки детям Донбасса. Присутствующая на празднике школьница Алекса написала в прошлом году на асфальте «Я люблю всех людей», у неё много друзей, и она помогла добровольцам на бульваре Науки сажать сирень.

Неожиданным для всех стал финал программы. Организаторы повели детей к палисаднику у д.15 по ул. К. Подрядчикова, с разрешения хозяйки Людмилы Петровны Ивановой выкопали несколько кустов ромашек - символа праздника, и все вместе прошествовали по бульвару до «Пятёрочки». Кто-то нёс лопатку, другой грабельки, ведро с цветами, перчатки, воду - всем нашлось дело! У магазина посадили цветы в вазон. Это была акция «Посади ромашки». Хорошо бы сделать её постоянным ритуалом праздника!

Ждем всех на другие праздники библиотеки-филиала №2 «Чудо» и Школы третьего возраста!

Ольга Гаврилова