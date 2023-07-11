Семьёй поём, танцуем, отдыхаем и смотрим кино
В День семьи, любви и верности в Гатчине в Приоратском парке прошел марафон семейного творчества «Споём семьёй». Такой подарок гатчинским семьям сделало Парковое агентство Ленинградской области.
Днем 8 июля на площадке фестиваля «Лето. Парк. Кино» у Водонапорной башни в Приоратском парке собрались поющие семьи Гатчинского района, чтобы вместе исполнить любимые песни и немного рассказать о себе.
…Если встречаются хорошие люди, да еще и семьями, если их душа поет, то и проливной дождь не помеха. В теплой душевной атмосфере летнего кинозала своими талантами радовали папы, мамы, дети, бабушки и дедушки.
С шуточной песенкой о папиной мечте первыми на сцену вышли представители семьи Царьковых - папа и дочка.
Красивым вокалом радовали слушателей Воробьевы и Григорьевы-Думиновы.
Самые взрослые участники фестиваля - семья Камаевых пела под аккомпанемент баяна.
От семьи Деньговских на фестивале звучала романтичная флейта. Виртуозное владение инструментом продемонстрировала юная София Деньговская.
В программе фестиваля «Споем семьей» приняли участие музыкальные гости - баянист Андрей Камков, ансамбль русской песни «Плёс», лауреаты международных конкурсов Ольга Бичоль и Артем Сидоров.
Вместе с ними пели и танцевали и участники праздника, и зрители.
Все семьи, принявшие участие в музыкальном марафоне, были отмечены благодарностями организаторов мероприятия – Паркового агентства Ленинградской области и тематическими подарками.
Затем, в честь семейного праздника, был организован специальный кинопоказ. Ребятишкам понравился трогательный мультфильм «Умка» и сказка «Финист - ясный сокол». На летней эстраде выступила лауреат международных конкурсов Евгения Витенко.
Вечером гатчинцы посмотрели фильм «Не могу сказать «прощай» режиссера Бориса Дурова.
Татьяна Можаева
Фото Анастасии Новожиловой