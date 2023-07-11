Семьёй поём, танцуем, отдыхаем и смотрим кино

Днем 8 июля на площадке фестиваля «Лето. Парк. Кино» у Водонапорной башни в Приоратском парке собрались поющие семьи Гатчинского района, чтобы вместе исполнить любимые песни и немного рассказать о себе.

…Если встречаются хорошие люди, да еще и семьями, если их душа поет, то и проливной дождь не помеха. В теплой душевной атмосфере летнего кинозала своими талантами радовали папы, мамы, дети, бабушки и дедушки.

С шуточной песенкой о папиной мечте первыми на сцену вышли представители семьи Царьковых - папа и дочка.

Красивым вокалом радовали слушателей Воробьевы и Григорьевы-Думиновы.

Самые взрослые участники фестиваля - семья Камаевых пела под аккомпанемент баяна.

От семьи Деньговских на фестивале звучала романтичная флейта. Виртуозное владение инструментом продемонстрировала юная София Деньговская.

В программе фестиваля «Споем семьей» приняли участие музыкальные гости - баянист Андрей Камков, ансамбль русской песни «Плёс», лауреаты международных конкурсов Ольга Бичоль и Артем Сидоров.

Вместе с ними пели и танцевали и участники праздника, и зрители.

Все семьи, принявшие участие в музыкальном марафоне, были отмечены благодарностями организаторов мероприятия – Паркового агентства Ленинградской области и тематическими подарками.

Затем, в честь семейного праздника, был организован специальный кинопоказ. Ребятишкам понравился трогательный мультфильм «Умка» и сказка «Финист - ясный сокол». На летней эстраде выступила лауреат международных конкурсов Евгения Витенко.

Вечером гатчинцы посмотрели фильм «Не могу сказать «прощай» режиссера Бориса Дурова.





Татьяна Можаева

Фото Анастасии Новожиловой