В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, стрелявшего в магазине

Ночью между посетителем и двумя сотрудниками круглосуточного магазина, которые решили, что гражданин пытается пронести без оплаты бутылку вина, возник конфликт. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой сотрудники нанесли мужчине телесные повреждения, после чего гражданин успел позвонить своему знакомому и позвать его на помощь.

Через несколько минут в магазин вошел знакомый потерпевшего мужчины, который вытащил из кармана куртки предмет, конструктивно похожий на пистолет, а затем произвел три выстрела в потолок. Персонал магазина сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации и попытался остановить правонарушителя, но тот оказал им сопротивление и скрылся.

Прибывший на место наряд вневедомственной охраны получил приметы разыскиваемого и по «горячим» следам около магазина задержал злоумышленника, но оружия при нем не оказалось. Сотрудники Росгвардии доставили мужчину, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, в территориальный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Пострадавшему мужчине была вызвана "Скорая помощь", после чего он был госпитализирован в одну из районных больниц.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, оружие, из которого стрелял задержанный, является охолощенным.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО