Гатчинские пожарные получили новую технику

«Для нас очень важно, чтобы все наши подразделения имели современную технику. Чем лучше вы будете технически оснащены, тем больше мы будем уверены в том, что при возникновении ЧС, вы ее быстро ликвидируете. Пожелание одно: пусть эта техника как можно меньше выезжает по тревожному сигналу, а если и выезжает, то только на тренировку. А вам — удачи», — отметил Александр Дрозденко.

Пожарные автомобили получили отряды Государственной противопожарной службы Бокситогорского, Волховского, Всеволожского Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лужского районов.

Все машины — повышенной проходимости: 6 пожарных автомобилей, автолестница и пожарно-насосная станция. Стоимость техники – 122,6 млн рублей, она приобретена в рамках областной программы «Безопасность Ленинградской области».