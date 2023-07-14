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Лосилий поселился в Гатчине

В Приоратском парке Гатчины поселился лось по имени Лосилий – туристический символ Ленинградской области. Это подарок к 96-летию со дня образования нашего региона, которое будет отмечаться 1 августа.

Рубрики:  Общество

Лосилий в железном обличии будет жить на берегу Филькиного озера. Высота скульптуры - полтора метра.

Фигуру установили мастера ковки и работы с металлом, которые уже порадовали похожими фигурами жителей Волхова, Лодейного Поля и Бокситогорска.

 